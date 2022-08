Telemach Gasilski zvezi Slovenije predal visokotehnološki brezpilotni letalnik za potrebe zaščite in reševanja

Gasilska zveza Slovenije je po zaslugi Telemacha opremljena z novim brezpilotnim letalnikom. Poleg drona s termo kamero, vrednega 15.000 evrov, so pri Telemachu Gasilski zvezi Slovenije namenili dodatno finančno donacijo v vrednosti 5.000 evrov ter jo podprli s pokrivanjem julijskih in avgustovskih stroškov telekomunikacijskih storitev gasilskih društev, ki so njihovi naročniki.

icon-expand Gasilska zveza Slovenije je po zaslugi Telemacha odslej opremljena z najnovejšim visokotehnološkim brezpilotnim letalnikom. FOTO: Arhiv ponudnika

Telekomunikacije so v središču Telemachovega delovanja, hkrati pa dajejo v podjetju velik poudarek tudi vračanju skupnosti in skušajo igrati čim bolj pozitivno vlogo v družbi, v kateri delujejo. Tako tudi pogum in trud, ki ju slovenski gasilci vedno znova kažejo ob naravnih nesrečah, nista ostala neopažena in pri Telemachu so se odločili, da Gasilski zvezi Slovenije pomagajo z donacijo najsodobnejše tehnologije.

icon-expand Donacijo je Gasilski zvezi Slovenije predala članica poslovodstva Telemacha Urška Kos. FOTO: Arhiv ponudnika

Članica poslovodstva Telemacha Urška Kos je tako danes predsedniku Gasilske zveze Slovenije Janku Cerkveniku predala najnovejši visokotehnološki brezpilotni letalnik nove generacije dji Matrice 30T . Njegovo delovanje in zmogljivosti sta javnosti predstavila Janez Nebec in Robert Verlič, predstavnika podjetja OneDron, ki je poskrbelo za dobavo letalnika.

icon-expand S pomočjo novega brezpilotnega letalnika bodo lahko gasilci učinkovito analizirali teren, dodana programska oprema pa jim bo omogočila ogled z varne razdalje, saj bodo dron lahko upravljali neposredno iz centra kriznega štaba. FOTO: Arhiv ponudnika

Gre za brezpilotni letalnik, ki je lahko – brez vmesnega polnjena – v zraku 41 minut, doseže maksimalno višino 7000 metrov in hitrost 23 m/s ter se brez težav upira najtežjim vremenskim razmeram, tudi vetrovom, ki dosegajo hitrost 15 m/s. Z njegovo pomočjo bodo lahko gasilci učinkovito analizirali teren, dodana programska oprema pa jim bo omogočila ogled z varne razdalje, saj bodo dron lahko upravljali neposredno iz centra kriznega štaba. Vgrajena širokokotna kamera omogoča 16-kratno optično in kar 200-kratno hibridno digitalno povečavo, vgrajena radiometrična termalna kamera pa bo močno olajšala iskanje pogrešanih oseb in določanje kritičnih točk požara. Posledično se bo tako skrajšal čas določitve območja gašenja, bolj natančna pa bodo lahko tudi navodila za morebitno gašenje iz zraka. Letošnje poletje si bodo mnogi Slovenci zapomnili po požaru na Krasu, ki predstavlja veliko naravno katastrofo. V Telemachu dajemo velik poudarek družbeni odgovornosti in vračanju v okolje, zato smo takoj pristopili k zagotovitvi donacije. Veseli smo, kadar lahko prispevamo društvom in posameznikom, ki skrbijo za našo varnost ob nujnih zadevah, kot so požari, poplave, prometne in ostale nesreče, je povedala Urška Kos ter dodala: Hitrost in varnost morata biti prioriteta pri intervencijskem delovanju, zato bo Telemachova donacija brezpilotnega letala pomemben prispevek k boljšemu delu gasilcev.

icon-expand Telemach Gasilski zvezi Slovenije doniral dron in finančna sredstva v skupni vrednosti 20.000 EUR. FOTO: Arhiv ponudnika