Telemach predstavil novo izkušnjo EON Video kluba

Storitev slovenskim uporabnikom prinaša povsem novo izkušnjo domače zabave, saj nudi sodoben in inovativen uporabniški vmesnik s priporočili, osebno prilagojeno izbiro vsebine in možnost prenosa vsebin za ogled brez povezave. Vse to je na voljo vsem naročnikom paketov EON.

Platformo je razvil United Cloud, najsodobnejše središče za raziskave in razvoj skupine United Group. Pri razvoju so poskrbeli, da EON zagotavlja nadgrajeni uporabniški vmesnik, ki poleg drugih naprednih funkcionalnosti vključuje tudi otroški in športni način.

Z novo možnostjo prenosa vsebin EON Video klub naročnikom omogoča, da lahko najljubše serije in filme tudi prenesejo na svoje mobilne naprave ter v vrhunski zabavi uživajo brez povezave kjerkoli in kadarkoli.

EON Video klub uporabnikom zagotavlja povsem nov način za spremljanje njihovih najljubših filmov in oddaj. Storitev priporoča najbolj priljubljene vsebine in vsebine v trendu ter naslove na podlagi žanra in razpoloženja, pri čemer upošteva individualne želje posameznih gledalcev in ponuja izbrane vsebine, s katerimi se vsak filmski večer spremeni v dogodek po meri.

V Sloveniji EON raste brez primere

Medtem ko Telemach v Sloveniji še naprej utrjuje svoj položaj vodilnega ponudnika plačljive televizije in dostopa do interneta, platforma EON beleži izjemno rast in se ponaša s knjižnico z 29.000 filmi, serijami in dokumentarci. Ta razširitev je dokaz Telemachovega inovativnega pristopa in neomajne predanosti zagotavljanju vrhunske zabave. Telemach pa se za vodilno mesto ne bori le zaradi številk, saj si podjetje prizadeva ustvarjati vrednost in zagotavljati najboljšo izkušnjo za vsakega uporabnika. S tem še utrjuje položaj najbolj priljubljene izbire za storitve plačljive televizije in dostopa do interneta v Sloveniji.

Tomislav Čizmić, predsednik poslovodstva Telemacha, je povedal: "Telemach je vodilni slovenski ponudnik dostopa do interneta in televizije ter najhitreje rastoči mobilni operater. Naša vizija je jasna. Še naprej nameravamo voditi z inovacijami, pri čemer smo osredotočeni na najboljšo uporabniško izkušnjo in zagotavljanje najvišje vrednosti za naše uporabnike. Naša strategija postavlja uporabnike na prvo mesto in ker se njihove potrebe nenehno spreminjajo, moramo tudi mi vseskozi nadgrajevati storitve, saj le na ta način ohranjamo njihovo zadovoljstvo. S prenovljenim EON Video klubom postavljamo najvišje standarde predvajanja vsebin v industriji."