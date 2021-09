Telemach predstavlja največjo 5G pokritost in prenovljene mobilne pakete VEČ 3.0

Telemach ponovno dokazuje, da premika meje mobilne telefonije in ustvarja pravo mobilno revolucijo z vnovično nadgradnjo svojih najbolj prodajanih paketov VEČ. Poslej vsi vključujejo neomejeno količino klicev in SMS sporočil, uporabnikom pa brez doplačila prinašajo tudi gigabitne hitrosti 5G. Najhitreje rastoči mobilni operater namreč uspešno nadgrajuje svoje mobilno omrežje pete generacije, ki je sedaj na voljo že po enajstih večjih mestih po Sloveniji. S tem uporabnikom nudijo največjo pokritost z gigabitnimi hitrostmi in pravo 5G uporabniško izkušnjo.

icon-expand Prenovljeni mobilni paketi VEČ 3.0 FOTO: Arhiv ponudnika

Pakete VEČ pri Telemachu od leta 2015, ko so jih prvič predstavili na trgu, nenehno nadgrajujejo tako za nove, kot tudi obstoječe uporabnike in tokrat ni nič drugače. Tokrat so z neomejenimi klici razširili paket VEČ, pri katerem so bile do sedaj minute v ostala omrežja omejene na 120 minut. Po novem tako vsi trije paketi, VEČ, ŠE VEČ in NAJVEČ ponujajo neomejene klice in sporočila in tako postajajo še bolj transparentni in enostavni. Povečuje pa se tudi količina prenosa podatkov. V paketu VEČ je z današnjim dnem na voljo 5 GB, v paketu ŠE VEČ pa kar 80 GB prenosa podatkov. Telemach z oktobrom sicer pri paketu VEČ napoveduje manjšo prilagoditev mesečne naročnine, vendar pa uporabnikom z novo spremembo ponuja veliko več vsebine. Več kot petdeset tisočim uporabnikom, ki so za brezskrbno komunikacijo plačevali dodatni paket »neomejeni klici«, pa vključitev neomejenih klicev v sam paket pravzaprav pomeni dodatni mesečni prihranek do 3 EUR.

icon-expand Telemach ostaja najhitreje rastoči mobilni ponudnik z jasno vizijo po zagotavljanju najboljše uporabniške izkušnje. FOTO: Arhiv ponudnika

Vsem uporabnikom paketov VEČ je po novem brez doplačila na voljo tudi dostop do omrežja 5G brez omejevanja hitrosti. Za slednje sicer potrebujejo ustrezen 5G mobilni aparat in kartico SIM (USIM ali e-SIM), aktivacija dostopa pa se izvede samodejno. »Svoje storitve dopolnjujemo v skladu s pričakovanji uporabnikov ter tehnologijo prihodnosti. Za brezhibno delovanje le-te sta ključna količina ter hitrost prenosa podatkov in to z nadgrajenimi paketi nedvomno nudimo. S to spremembo ponovno dokazujemo svojo inovativnost, usmerjenost na uporabniško izkušnjo in, tako kot že mnogo let, da na tržišču nenehno zastavljamo nove trende« je ob tem povedal predsednik poslovodstva družbe Adrian Ježina. V paket NAJVEČ ostaja brez doplačila vključena tudi glasbena platforma TIDAL Premium z več kot 70 milijonov tujih in domačih skladb vseh zvrsti in 250.000 video posnetkov najvišje kakovosti. Za vse uporabnike, ki do 30. septembra 2021 sklenejo novo ali podaljšajo obstoječe naročniško razmerje za paket VEČ ali ŠE VEČ, pa je brezplačna uporaba storitve TIDAL Premium na voljo promocijsko, za 24 mesecev.

icon-expand Telemach predstavlja največjo 5G pokritost. FOTO: Arhiv ponudnika