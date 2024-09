Telemach predstavlja novo generacijo pametnih naprav lastne blagovne znamke

OGLAS

Telemach Slovenija je predstavil nov portfelj naprav svoje blagovne znamke, telefon Telemach 5G Pro, pametno otroško uro Kids Watch in brezžične slušalke Buds. S tem eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas v celoti izpolnjuje želje sodobnih uporabnikov, za katere pri izbiri naprave ni več pomembna zgolj blagovna znamka naprave, temveč tudi vrhunska tehnična zmogljivost po dostopni ceni. Pametni telefon Telemach 5G Pro je idealen odgovor na potrebe uporabnikov – ima zmogljivo 5000 mAh baterijo in osemjedrni procesor, poleg tega pa omogoča še hitro polnjenje. Na voljo je z digitalno kamero ločljivosti 108 MP, ima eleganten dizajn z velikim zaslonom (6,6") in se ponaša s hitrostjo osveževanja 120 Hz. Za preprosto povezavo podpira tehnologijo eSIM, omogoča pa tudi funkcije NFC za plačila brez gotovine, VoLTE ter prepoznavo prstnih odtisov in obraza. Prav tako z 256 GB nudi več kot dovolj pomnilnika za vse aplikacije, fotografije, videe in drugo vsebino, poganja pa ga Android 14. Telefonu so priloženi polnilec, zaščitno steklo in silikonski ovitek. Odlično ga dopolnjuje tudi novost v ponudbi – brezžične slušalke, ki jih odlikujeta zmogljiva baterija in vrhunska kakovost zvoka, zato so popoln pripomoček za vse ljubitelje glasbe. Bluetooth različice 5.3 zagotavlja stabilno povezavo, hitrejši prenos podatkov in manjšo porabo energije ter brezhibno izkušnjo poslušanja. Vodoodpornost IPX4 omogoča poslušanje glasbe tudi v slabem vremenu.

Nov set kakovostnih in sodobno dizajniranih naprav je uporabnikom na voljo po dostopnih cenah. Cena telefona Telemach 5G Pro je v paketu NAJVEČ 4,90 EUR na mesec, cena slušalk pa le 1,00 EUR mesečno. Pri Telemachu si vedno prizadevamo ponuditi nekaj več, ker se zavedamo, da če ne naredimo koraka naprej, smo že korak nazaj. Po izjemno uspešnem lanskem lansiranju telefona Telemach 5G smo zelo ponosni, da lahko predstavimo nadgrajeno ponudbo naše blagovne znamke. Ker verjamemo, da uporabniki ne bi smeli izbirati med vrhunsko tehnologijo in ceno, z najnovejšo paleto naprav zagotavljamo oboje – pa naj gre za pametni telefon 5G Pro, slušalke ali otroško pametno uro. Tako še naprej premikamo meje na tehnološkem področju in zagotavljamo izdelke, ki ne le izpolnjujejo, temveč presegajo pričakovanja uporabnikov, je poudaril predsednik poslovodstva Telemacha Slovenija Tomislav Čizmić.

Otroška ura in mobilni paket JUNIOR Telemachov portfelj zaokrožuje pametna otroška ura, ki je kot naročena ob začetku novega šolskega leta, saj želijo z njo staršem zagotoviti, da je njihov otrok vedno varen. Ura je zasnovana za mlade pustolovce, staršem pa omogoča brezskrbnost, saj so lahko vedno povezani s svojimi otroki, pa naj bo to v šoli, na igrišču ali na poti. Zahvaljujoč natančnemu navigacijskemu sistemu, ki temelji na treh tehnologijah za določanje položaja, GPS, LBS in Wi-Fi, bodo lahko starši spremljali, ali je njihov otrok prispel domov oziroma ali je na pravi poti do cilja. Aplikacija, ki deluje tako na operacijskem sistemu iOS kot Android, omogoča tudi spremljanje otroške aktivnosti ter določanje varnega območja in poti, ob gibanju drugod pa se staršem sproži alarm. Pametna ura omogoča tudi video klice, zato lahko starši kadarkoli slišijo in vidijo svojega otroka, zaradi vzdržljive baterije (800mAh), ki zdrži do 100 ur, pa ni skrbi za vsakodnevno polnjenje naprave. Podpira tudi tehnologijo eSIM za najenostavnejšo povezavo in vse to jo uvršča v sam vrh ponudbe otroških ur. Nova pametna otroška ura bo od 27. septembra v vseh paketih družine VEČ na voljo za 3,00 EUR mesečno, pred tem pa je možno prednaročilo. Pri Telemachu so tokrat še posebej mislili tudi na mlajše uporabnike in v ta namen predstavili mobilni paket JUNIOR, ki ga bo možno skleniti samo ob nakupu Telemachove otroške pametne ure. Paket JUNIOR je enostaven in prilagojen uporabi pametne ure (klici, video klici, klepet in sporočila). Ponuja 500 enot za klice in sporočila v Sloveniji ter 5 GB za prenos podatkov v Sloveniji in v EU/EEA, za samo 6,90 EUR mesečno. Skupaj z uro bo torej na voljo za 9,90 EUR mesečno.

