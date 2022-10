Telemach s projektom Job Lab mladim približuje poklice prihodnosti

Hiter razvoj tehnologij nakazuje, da bodo poklici prihodnosti vse bolj povezani z napredno tehnologijo, robotizacijo in umetno inteligenco.

Veščine na področju analize podatkov in iskanja informacijskih ter digitalnih rešitev bodo zato ključne.

Dijaki se s pomočjo Razvojnega centra Novo mesto preizkušajo v razvoju virtualnega okolja.

Mlade negotova prihodnost pogosto skrbi, kar jim pri iskanju prve zaposlitve jemlje pogum. Poleg tega, da niso prepričani o pridobljenem formalnem znanju, dvomijo tudi o svojih komunikacijskih sposobnostih, saj delodajalci dajejo vse večji pomen tudi mehkim veščinam, ki so pomembne za grajenje dobrih odnosov na delovnem mestu. S projektom, ki bo mlade navdušence informacijsko-komunikacijskih tehnologij usmeril pri iskanju zaposlitve, to jesen začenjajo na Telemachu. Projekt bo mladim predstavili poklice prihodnosti in jih opremili z znanjem, ki ga potrebujejo za vstop na trg dela.

Za doseganje kariernih uspehov sta ključna postavlanje ciljev in premagovanje ovir.

Zaposlitveni laboratorij za približevanje poklicev prihodnosti Telemach kot pomemben akter na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij bo oktobra začel izvajati projekt, imenovan Job Lab. Z njim bodo mladim predstavili realno stanje trga dela ter poklicev, ki so in bodo tudi v prihodnje najbolj iskani. Na delavnicah, ki bodo v letošnji jeseni izvedene v izbranih srednjih šolah dolenjske regije, bodo mladim predstavili vedno bolj obetavno področje razvoja virtualnega okolja, dijaki pa se bodo v razvoju lastnega virtualnega okolja nato preizkusili tudi sami. Z refleksijo bodo dijaki ocenili svoje sposobnosti, razvili svoje karierne cilje in se pripravili na iskanje zaposlitve.

Dobro razvite mehke veščine imajo veliko vrednost in pridejo prav na kateremkoli delovnem mestu.

Predstavitev razvojnih centrov V sklopu projekta bodo dijaki spoznali delovanje Razvojnega centra Novo mesto, ki razvija podporno okolje za rast podjetništva in skrbi za nastanek mnogih delovnih mest. Predstavil se jim bo tudi United Cloud, vodilni inovacijski center v regiji, zavezan k razvoju digitalnih storitev s področja telekomunikacij, medijev in TV-industrije ter celostnih rešitev za izdelke prihodnosti. O razcvetu tehnološke industrije in njenem vplivu na trg dela, svojem delu in tehnoloških kompetencah prihodnosti bosta spregovorila direktor za tehnološki razvoj na United Cloudu Sergej Berišaj ter produktni vodja platforme EON TV Dušan Smolnikar.

Virtualna resničnost vzpon doživlja na področju video igric, nepogrešljiva pa postaja tudi v drugih panogah.

Opolnomočenje mladih v začetku karierne poti S prisostvovanjem na delavnicah Job Lab bodo mladi razvili kritično razmišljanje, prepoznali in razvili svoje spretnosti ter talente in interese, s pomočjo pridobljenega znanja o spremembah na trgu dela pa se bodo znali soočiti z iskanjem prve zaposlitve. Najbolj pa se na Telemachu veselijo dejstva, da bodo mladi znali še naprej raziskovati možnosti za izboljšanje lastnih kompetenc in posledično stremeli k napredku.

