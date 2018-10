Telemach še naprej vlaga v GIGA omrežje

Danes lahko prek obstoječe infrastrukture svojim uporabnikom že zagotavljajo hitrosti internetnih povezav do 1 Gbps, obenem pa še naprej nadgrajujejo svoje hibridno optično-koaksialno omrežje. Z nadaljnjim razvojem tehnologije Docsis 3.1 bo Telemach lahko v bodoče na istem omrežju nudil dostop do interneta s hitrostmi do 10 Gbps.

Telemach je pripravljen, da na določenih delih omrežja od 18. oktobra dalje nudi dodaten paket s hitrostmi 1 Gbps. Nadaljnje naložbe bodo zagotovile, da bo imel Telemach do konca leta 2019 največje omrežje nove generacije z največ gospodinjstev v Sloveniji z dostopom do GIGA hitrosti.

Naložbe skupine United Group so že od samega začetka usmerjene v izgradnjo omrežja prihodnosti. Zaradi tega danes upravlja z največjim omrežjem nove generacije v regiji, ki je pripravljeno, da podpre vse prihodnje potrebe njihovih uporabnikov.

Naročnik oglasa je Telemach d.o.o.