Telemachovo omrežje 5G med najboljšimi na svetu

Telemachovo omrežje 5G sodi med najboljše na svetu. To je pokazala analiza podjetja Opensignal, vodilnega globalnega ponudnika neodvisnih analiz in podatkov o uporabniških izkušnjah v omrežjih*. Telemach Slovenija je eden od zmagovalcev (Global Winner) za najboljšo video izkušnjo v omrežju 5G na svetu. Prav tako se je v kategorijah hitrost prenosa podatkov do uporabnika (5G Download Speed) in izkušnja igranja iger (5G Games Experience) v omrežju 5G uvrstil med vodilne na svetu (Global Leader) ter izstopal kot najuspešnejši med slovenskimi mobilnimi operaterji.