Telesna dejavnost pomembna tudi za duševno zdravje. Se dovolj gibate?

"Zadostna količina gibanja je pomembna že v samem otroštvu, saj vpliva na življenjski slog in zdravstveno stanje odraslega posameznika. Med drugim pa vpliva tudi na telesni in gibalni razvoj, kognitivne sposobnosti ter preprečuje zgodnji pojav kroničnih nenalezljivih bolezni," so zapisali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

To se lahko doseže z zmerno telesno dejavnostjo po 30 minut vsaj pet dni v tednu ali pa visoko intenzivno telesno dejavnostjo po 25 minut vsaj tri dni v tednu. Kombinira se lahko dejavnost obeh intenzivnosti. Za otroke in mladostnike se priporoča vsaj 60 minut zmerne do visoko intenzivne telesne dejavnosti vsak dan, ki jo lahko čez dan razdelijo na več manjših sklopov, vendar posamezen sklop ne sme biti krajši od 10 minut, so dodali.

Na soboški enoti NIJZ so se odločili, da bodo prebivalce Pomurja čez vse leto spodbujali in motivirali z različnimi gibalnimi akcijami pod skupnim sloganom "Zgeni.se", so pojasnili.

Cilj je ozavestiti ljudi o zdravem načinu življenja in pomembnosti telesne aktivnosti skozi vse leto

Ozaveščanju o pomenu telesne dejavnosti pa so se pridružili tudi pri spletnem oglasniku bolha.com, in sicer z akcijo Aktivni z bolha.com. Kot so zapisali, je za začetek gibanja običajno dovolj nekaj motivacije in spodbude, dodatno opremo za najljubšo obliko gibanja pa lahko zainteresirani najdejo tudi na spletnem oglasniku, kjer je na voljo kar 38.000 kosov rabljene športne opreme. Ambasador akcije je nekdanji svetovni prvak v smučarskih poletih Robert Kranjec, so dodali.

Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis pa že osmo leto zapored organizira vseslovensko akcijo Simbioza Giba, ki letos poteka v maju. Z akcijo povezujejo idejo sodelovanja med generacijami, prostovoljstva in gibanja. Njihov osrednji cilj je ljudi ozavestiti o zdravem načinu življenja in pomembnosti telesne aktivnosti skozi vse leto, ne glede na starost posameznika, so pojasnili.

Od začetka do danes so v akciji združili že več kot 135.000 udeležencev vseh generacij na več kot 3000 lokacijah po Sloveniji. Zaradi epidemioloških razmer bo letos akcija spet prilagojena, zato bodo vse aktivnosti prenesene na splet, in sicer pod sloganom:"Gibajmo skupaj, četudi smo narazen!"