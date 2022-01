Telesna neaktivnost je eden glavnih dejavnikov bolezni 21. stoletja

Gibanje je naše zdravilo, ki je dosegljivo vsakomur in deluje proti srčno-žilnim boleznim, sladkorni, osteoporozi, depresiji in stresu. Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije odrasli potrebujejo vsaj 150 minut zmerne ali 75 minut visoko intenzivne aerobne vadbe na teden. Poleg tega pa še vsaj dvakrat tedensko vaje za mišično moč in vzdržljivost. Telesna neaktivnost je namreč eden glavnih dejavnikov bolezni 20. in 21. stoletja.