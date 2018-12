Televizija še vedno vodilni medij

Česa nam v Sloveniji primanjkuje? Marsikdaj samozavesti. Kljub dobrim ali celo odličnim idejam te marsikdaj izzvenijo samo zaradi nastopa in pristopa. Na to nas opozarja David Brier, eden od zvezdnikov, ki so svoje znanje, izkušnje in kreativnost delili na Semplu, konferenci medijskih trendov. In kakšni so medijski trendi? Kot kaže, je kraljica še vedno televizija.