Televizija slavi moč pozornosti

Televizija današnjega dne privlači, očara in pritegne pozornost gledalcev bolj kot kateri koli drug medij. Že od vsega začetka spremlja ritem družbe ter gledalce opozarja na pomembne dogodke in družbena vprašanja. Gledalci ostajajo pred zasloni zaradi informacij, ki jim zaupajo, vrhunskih nanizank, ki jih navdušujejo, filmov, ki jih očarajo, vsebin, ki pritegnejo njihovo pozornost – in še veliko več.

Ravno pozornost je letos tudi osrednja tema že 26. svetovnega dneva televizije, ki ga vsako leto praznujemo 21. novembra. Pozornost postaja pomembnejša tudi za blagovne znamke, ki razumejo vpliv te metrike: več pozornosti se nameni oglasom, boljši so poslovni rezultati. Ker televizija omogoča eno najvišjih in najbolj doslednih ravni pozornosti, tako za vsebino kot oglaševanje, je medij z neprimerljivo učinkovitostjo. "Dejstvo je, da mora biti oglas najprej opažen, šele nato lahko deluje. In pozornost potrošnika je najbolj zaželen vir v današnjem svetu, pravzaprav edina valuta, ki šteje," razlaga namestnik direktorja trženja na POP TV Aljaž Krese. "Blagovne znamke tekmujejo za pozornost potrošnikov, zato bo ta nastajajoča metrika pokazala, da televizija prinaša kratkoročne in dolgoročne rezultate, ki jih zahtevajo oglaševalci," še dodaja. Ob vseh ostalih platformah ima po raziskavah televizija še vedno najvišji odstotek aktivnega gledanja, kar je dvakrat več od največjega portala za predvajanje digitalnih videovsebin in 15-krat več od največjega družbenega omrežja. Aktivnost pri gledanju pa posledično vpliva tudi na nakup, saj je televizija tudi pri tej metriki še vedno najuspešnejši medij.