Televizija vpliva na javno mnenje in življenje posameznika

Generalna skupščina Združenih narodov je razglasila 21. november za svetovni dan televizije s ciljem poudariti vse večji vpliv, ki ga ima televizija na procese odločanja s tem, ko pred oči svetovne javnosti prinaša informacije o konfliktih in varnosti.

Poleg tega ima televizija potencialen vpliv na povečanje pozornosti na druge pomembne teme, kot so na primer gospodarska in socialna vprašanja.

Dan 21. november so izbrali, ker so 21. in 22. novembra 1996 izvedli prvi svetovni forum o televiziji, na katerem so vodilni predstavniki iz televizijskega sveta razpravljali o naraščajočem pomenu televizije v današnjem spreminjajočem se svetu.

Svetovni dan televizije torej ni toliko namenjen slavljenju televizije kot orodja oziroma naprave, temveč predvsem njenemu vplivu na družbo. Televizija s svojo izobraževalno, informativno in zabaviščno vlogo na različne načine vpliva na javno mnenje in življenje posameznika.