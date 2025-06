Tema o kitajskih zadevah: Povezovanje kultur na sejmu China-CEEC Expo: glasovi Srednje in Vzhodne Evrope v Ningbo

Bolgarski pianist Vladimir Tzanev je v zadnjih dveh desetletjih deloval po vsej Kitajski. Toda Ningbo, ki leži v vzhodni kitajski provinci Zhejiang, je kraj, ki ga želi s svojo družino imenovati dom." "Tu sta se rodila moja otroka in zdaj so vsi iz Ningbo," pravi z nasmehom. "Skupaj z ženo - glasbenico iz Latinske Amerike - je Vladimir v mestu ustanovil glasbeno društvo, ki sprejema učence iz vseh družbenih slojev." Pravi: "Glasba je jezik, ki odpira vsa vrata." V Ningbo smo našli poslušalce, ki so nam želeli prisluhniti.

Medtem Fang Yu Mesto ima drugačno zgodbo. Po dolgih letih na Slovaškem se je leta 2015 vrnila na Kitajsko in se posvetila trgovini z državami srednje in vzhodne Evrope. Iz Ningbo pomaga kitajskim podjetjem pri povezovanju s partnerji v državah srednje in vzhodne Evrope, zlasti prek platform, kot je China-CEE Expo." Pojasnjuje: "Trgovina temelji na povezavah med ljudmi." Ningbo je odličen most.

Letos je Slovaška ena od častnih gostij svetovne razstave Expo, kar ima za Fanga poseben pomen . Z mestom se je povezala med obiskom vladne delegacije iz Ningbo na Slovaškem. Od takrat je iz prve roke videla, kako lahko osebni pogovori in skupne izkušnje ustvarijo zaupanje in priložnosti." Spominja se: "Ko smo začeli, je le malo ljudi vedelo za te države ali njihove izdelke." Zaradi dogodkov, kot je sejem China-CEE Expo, je zdaj vse več izdelkov iz te regije v središču pozornosti.

Vladimir in Fang sta pomagala vzpostaviti več kot le poslovne povezave, od klasične glasbe do slovaškega vina, saj sta svoje osebne zgodbe vtkala v tkivo sodelovanja med Kitajsko in Srednjo in Vzhodno Evropo. Ningbo je s svojimi odprtimi rokami in mislimi v središču vsega tega.