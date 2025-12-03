Svetli način
Slovenija

Temelj dobrega počutja se skriva v razumevanju lastnega telesa

Ljubljana, 03. 12. 2025 20.12 | Posodobljeno pred 1 uro

Špela Bezjak Zrim
V ljubljanskem Centru Rog je potekala prva strokovna konferenca naše medijske hiše, ki smo jo posvetili ženskemu zdravju v času menopavze. Pred razprodano dvorano so strokovnjaki z različnih področij zdravstva opozorili, da gre za naravno, a pogosto prezrto življenjsko obdobje, ki pomembno vpliva na zdravje, počutje in delovno sposobnost žensk.

V ljubljanskem Rogu se je zvečer zaključil navdihujoči finale prve Platforme naše medijske hiše. Na odru je potekal zaključni pogovor z Bronjo Žakelj in Nino Wabro Jakič, ki sta z nami delili vsaka svojo navdihujočo življenjsko zgodbo.

Sicer pa so udeleženke s praktičnimi napotki številnih strokovnjakov in z osebnimi zgodbami znanih žensk pridobile nova znanja o tem, kako prepoznati prve znake perimenopavze, kako s prehrano, gibanjem in podporo ublažiti simptome ter tudi o tem, kako pomembno je, da se o tem pogovarjamo odprto – tako doma kot na delovnem mestu.

Skupno sporočilo prve konference pa je, da se temelj dobrega počutja skriva v razumevanju lastnega telesa.

platforma pop tv menopavza perimenopavza
Razveljavljen že drugi razpis javne agencije Spirit

Bo Slovenija dobila največjo plavajočo sončno elektrarno v Evropi?

