Temelj dobrega počutja se skriva v razumevanju lastnega telesa

V ljubljanskem Rogu se je zvečer zaključil navdihujoči finale prve Platforme naše medijske hiše. Na odru je potekal zaključni pogovor z Bronjo Žakelj in Nino Wabro Jakič, ki sta z nami delili vsaka svojo navdihujočo življenjsko zgodbo.

Sicer pa so udeleženke s praktičnimi napotki številnih strokovnjakov in z osebnimi zgodbami znanih žensk pridobile nova znanja o tem, kako prepoznati prve znake perimenopavze, kako s prehrano, gibanjem in podporo ublažiti simptome ter tudi o tem, kako pomembno je, da se o tem pogovarjamo odprto – tako doma kot na delovnem mestu.

Skupno sporočilo prve konference pa je, da se temelj dobrega počutja skriva v razumevanju lastnega telesa.