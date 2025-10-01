Temelji kibernetske varnosti se začnejo pri otrocih

Pred mesecem kibernetske varnosti strokovnjaki opozarjajo, da velja temelje varne in odgovorne rabe tehnologije postaviti že pri otrocih. A1 Slovenija zato s programom Spletne brihte otroke, učitelje in starše opremlja z veščinami za varno, odgovorno in ustvarjalno življenje v digitalnem svetu. Na brezplačno spletno platformo, ki jo uporablja že več kot 10.000 uporabnikov, v oktobru dodajajo nove vsebine s področja kibernetske varnosti.

Otroci so med najbolj aktivnimi uporabniki interneta in digitalnih naprav, a hkrati tudi med najbolj ranljivimi. Z zgodnjim ozaveščanjem in učenjem varne, odgovorne ter premišljene rabe tehnologije jim pomagamo razviti dobre navade, ki jih bodo spremljale vse življenje. Prav zato A1 Slovenija že peto leto s programom Spletne brihte mlade uči osnov digitalnih veščin, preudarne in varne rabe tehnologij in skrbi za boljšo digitalno pismenost. V letošnjem letu so program še nadgradili z brezplačno interaktivno platformo www.a1.si/spletne-brihte, ki otrokom, pa tudi učiteljem in staršem ponuja širok nabor koristnih vsebin za razvijanje ključnih digitalnih veščin prihodnosti. "Uporaba digitalnih tehnologij ni več izbira, ampak nuja, saj nas tako odrasle kot otroke spremljajo na vsakem koraku. In tako kot ostale stvari, se moramo tudi te naučiti uporabljati. Splete brihte nas učijo koristne, varne in zmerne rabe digitalnih tehnologij, hkrati pa širijo zavedanje, da smo tudi sami odgovorni za oblikovanje varnega in prijetnega digitalnega sveta," je dejal Blaž Ferenc, glavni direktor za področje človeških virov, korporativnih komunikacij in trajnosti, A1 Slovenija in A1 Hrvaška. V prvih šestih mesecih je spletna platforma privabila več kot 10.000 rednih uporabnikov, kot dragoceno orodje pa so jo prepoznali tudi učitelji, ki so do danes prenesli več kot 350 učnih priprav: "Veseli nas, da smo skupaj s partnerjem projekta uspeli identificirati, kaj potrebujejo učitelji, starši in otroci, in jim to tudi dostaviti na preprost, a zanimiv način. Z dvigom digitalnih kompetenc lahko skupaj ustvarimo bolj varen in spodbuden digitalni svet, v katerem se povezujemo, učimo in zabavamo," še doda Ferenc.

Mesec kibernetske varnosti pri Spletnih brihtah

Sodobna platforma, ki jo je A1 Slovenija razvil v sodelovanju z Digital School, v mesecu kibernetske varnosti dobiva nove vsebine za vse tri ciljne skupine. "Vsebine na platformi redno nadgrajujemo, tako za učitelje kot za starše in otroke. Za vsako od ciljnih skupin uporabljamo drugačen pristop in primeren nivo znanja. Vsebine ponujamo v obliki blogov, kvizov, iger in učnih priprav, ki jih lahko učitelji takoj uporabijo v razredu. V oktobru boste na platformi našli vsebine na temo varnosti na spletu, ponarejene resničnosti, prepoznavanja tveganj na spletu, zaščite naprav, digitalne kritičnosti, spletnih prevar, lažnih novic in podobno," nove vsebine predstavi Matija Torlak, direktor izobraževalne ustanove Digital School, ki kot partner projekt podpira z znanjem in dolgoletnimi izkušnjami na področju digitalnega opismenjevanja. Platforma, ki od uporabnikov zahteva le brezplačno registracijo, s praktičnimi vsebinami, zabavnimi izzivi, kvizi in elementi igrifikacije, kot so zbiranje točk, značk in napredovanje po stopnjah, razvija ključne digitalne spretnosti, povezuje generacije ter spodbuja ustvarjalnost, inovativnost in odgovorno rabo tehnologije.

Spletne brihte tudi v živo!