Temelji kibernetske varnosti se začnejo pri otrocih

Pred mesecem kibernetske varnosti strokovnjaki opozarjajo, da velja temelje varne in odgovorne rabe tehnologije postaviti že pri otrocih. A1 Slovenija zato s programom Spletne brihte otroke, učitelje in starše opremlja z veščinami za varno, odgovorno in ustvarjalno življenje v digitalnem svetu. Na brezplačno spletno platformo, ki jo uporablja že več kot 10.000 uporabnikov, v oktobru dodajajo nove vsebine s področja kibernetske varnosti.
Otroci so med najbolj aktivnimi uporabniki interneta in digitalnih naprav, a hkrati tudi med najbolj ranljivimi. Z zgodnjim ozaveščanjem in učenjem varne, odgovorne ter premišljene rabe tehnologije jim pomagamo razviti dobre navade, ki jih bodo spremljale vse življenje. Prav zato A1 Slovenija že peto leto s programom Spletne brihte mlade uči osnov digitalnih veščin, preudarne in varne rabe tehnologij in skrbi za boljšo digitalno pismenost. V letošnjem letu so program še nadgradili z brezplačno interaktivno platformo www.a1.si/spletne-brihte, ki otrokom, pa tudi učiteljem in staršem ponuja širok nabor koristnih vsebin za razvijanje ključnih digitalnih veščin prihodnosti. "Uporaba digitalnih tehnologij ni več izbira, ampak nuja, saj nas tako odrasle kot otroke spremljajo na vsakem koraku. In tako kot ostale stvari, se moramo tudi te naučiti uporabljati. Splete brihte nas učijo koristne, varne in zmerne rabe digitalnih tehnologij, hkrati pa širijo zavedanje, da smo tudi sami odgovorni za oblikovanje varnega in prijetnega digitalnega sveta," je dejal Blaž Ferenc, glavni direktor za področje človeških virov, korporativnih komunikacij in trajnosti, A1 Slovenija in A1 Hrvaška.
V prvih šestih mesecih je spletna platforma privabila več kot 10.000 rednih uporabnikov, kot dragoceno orodje pa so jo prepoznali tudi učitelji, ki so do danes prenesli več kot 350 učnih priprav: "Veseli nas, da smo skupaj s partnerjem projekta uspeli identificirati, kaj potrebujejo učitelji, starši in otroci, in jim to tudi dostaviti na preprost, a zanimiv način. Z dvigom digitalnih kompetenc lahko skupaj ustvarimo bolj varen in spodbuden digitalni svet, v katerem se povezujemo, učimo in zabavamo," še doda Ferenc.
Mesec kibernetske varnosti pri Spletnih brihtah
Sodobna platforma, ki jo je A1 Slovenija razvil v sodelovanju z Digital School, v mesecu kibernetske varnosti dobiva nove vsebine za vse tri ciljne skupine. "Vsebine na platformi redno nadgrajujemo, tako za učitelje kot za starše in otroke. Za vsako od ciljnih skupin uporabljamo drugačen pristop in primeren nivo znanja. Vsebine ponujamo v obliki blogov, kvizov, iger in učnih priprav, ki jih lahko učitelji takoj uporabijo v razredu. V oktobru boste na platformi našli vsebine na temo varnosti na spletu, ponarejene resničnosti, prepoznavanja tveganj na spletu, zaščite naprav, digitalne kritičnosti, spletnih prevar, lažnih novic in podobno," nove vsebine predstavi Matija Torlak, direktor izobraževalne ustanove Digital School, ki kot partner projekt podpira z znanjem in dolgoletnimi izkušnjami na področju digitalnega opismenjevanja.
Platforma, ki od uporabnikov zahteva le brezplačno registracijo, s praktičnimi vsebinami, zabavnimi izzivi, kvizi in elementi igrifikacije, kot so zbiranje točk, značk in napredovanje po stopnjah, razvija ključne digitalne spretnosti, povezuje generacije ter spodbuja ustvarjalnost, inovativnost in odgovorno rabo tehnologije.
Spletne brihte tudi v živo!
Da bi otrokom in šolam še bolj približali uporabna znanja, A1 Slovenija nadaljuje tudi z izobraževalnimi doživetji Spletne brihte po osnovnih šolah. Brezplačne delavnice bodo v letošnjem letu izvedli na 15 slovenskih osnovnih šolah, do danes pa so obiskali že OŠ Jurija Vege v Moravčah, OŠ Razkrižje, OŠ Marjana Nemca v Radečah, OŠ Brezovica pri Ljubljani in OŠ Franca Rozmana Staneta v Mariboru. Do konca leta bodo Spletne brihte gostovale še na OŠ Ig, OŠ Hrpelje-Kozina, OŠ Trzin in OŠ Franca Albrehta v Kamniku.
Osnovne šole, ki bi jih v prihodnjem letu zanimale brezplačne delavnice za učence od 4. do 9. razreda, se lahko prijavijo na info@digitalschool.si.
Več informacij o projektu je na voljo na https://www.a1.si/spletne-brihte/?utm_source=nexusproplusportals&utm_medium=loc&utm_campaign=SI_A1_B2C_P_25Sep-25Dec_SpletneBrihte&utm_content=spletnebrihte_aw_reach_brand_art_prarticle&utm_term=all
***
O A1 Slovenija
A1 Slovenija je zasebni ponudnik celovitih komunikacijskih storitev v Sloveniji. Več kot 600 zaposlenih je zavezanih k ustvarjanju rešitev, ki več kot 800 tisoč uporabnikom bogatijo življenje v digitalni dobi. A1 Slovenija razvija smiselne komunikacijske rešitve, ki ustrezajo trenutnim in nastajajočim potrebam uporabnikov, tako da lahko ti izkusijo delo, zabavo, ustvarjanje in deljenje na bolj povezan način.
A1 Slovenija je v 100-odstotni lasti mednarodne telekomunikacijske skupine A1 Telekom Austria Group (ATX:TKA) in je tako pomemben del vodilnega ponudnika digitalnih storitev in komunikacije v državah srednje in vzhodne Evrope z več kot 30 milijoni uporabnikov v sedmih državah, več kot 5 milijardami EUR prihodkov in skoraj 17.000 zaposlenimi. Skupina je evropska enota družbe América Móvil, enega največjih ponudnikov brezžičnih storitev na svetu.
Naročnik oglasne vsebine je A1 Slovenija.