Temeljni kamen položen, prvi gosti v novem Frischaufovem domu leta 2022

S položitvijo temeljnega kamna se je začela gradnja novega planinskega doma na priljubljenem Okrešlju. Položiti sta ga pomagala premier Janša in minister Počivalšek, v soboto pa bodo s pomočjo 40 prostovoljcev delavci začeli betoniranje temeljne plošče. Zidano pritličje bodo zgradili še to jesen, montažni del koče pa predvidoma spomladi, ko bodo vremenske razmere to dopustile. Če bo denarja dovolj in vreme naklonjeno gradnji, bi lahko novi Frischaufov dom prve goste sprejel leta 2022.

Lanskoletna planinska sezona, ki je bila po ocenah Planinske zveze Slovenije (PZS) ena boljših v zadnjem desetletju, se je končala z žalostno novico. Namreč zaradi napake na električni omarici je do tal pogorel zelo priljubljen in obiskan Frischaufov dom na Okrešlju. Novica je pretresla marsikaterega planinca, zelo hud udarec pa je bil to tudi za Planinsko društvo Celje - Matica, saj je bil dom na Okrešlju že drugi njihov dom, ki je pogorel v zadnjih treh letih. Jeseni 2017 je namreč pogorel Kocbekov dom na Korošici.

icon-expand Novembra lani so ognjeni zublji pogoltnili eno najbolj priljubljenih planinskih postojank v Kamniško-Savinjskih Alpah. FOTO: Bralka

A danes je ta žalostna zgodba dobila srečnejšo podobo. Dopoldan so namreč na Okrešlju položili temeljni kamen za novi dom. Slovesnosti so se udeležili predsednik vladeJanez Janša, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, podpredsednik Planinske zveze Slovenije Miro Erženin predsednik Planinskega društva Celje - MaticaFranc Povše.

icon-expand Temeljni kamen za dom na Okrešlju je položen. Kamen je del prejšnjega doma, ki je pogorel novembra lani. FOTO: 24ur.com

Novi Frischaufov dom bo sodobno grajen in primerljiv s podobnimi sodobnimi planinskimi domovi v tujini. Pritličje bo grajeno iz lahke opeke, vsa nadaljnja nadstropja pa bodo zgrajena po lesno-skeletnem montažnem sistemu. Ostrešje bo leseno in izolirano. Objekt bo energetsko varčen. Gradili bodo iz čim več naravnega materiala iz lokalnega okolja. Nov dom bo imel pritličje in dve nadstropji, imel bo sedem sob in tudi skupna ležišča, skupaj bo tako novi dom imel 49 ležišč. Prav tako bodo imeli skupen večnamenski prostor, ki bo omogočal izvedbo različnih delavnic in izobraževanj. Centralni prostor doma bo svetla jedilnica v pritličju, ki bo ponujala okoli 80 sedežev, mize pa bodo tudi v okolici doma, je pojasnil generalni sekretar PZS Matej Planko.

icon-expand Zgradbo s skupaj 600 kvadratnimi metri površine je zasnoval arhitekturni biro Kultivator iz Celja. Zunanjost bodo krasili kamen, les, steklo in kovina.

Sanacija pogorišča se je začela spomladi, pri njej pa so prostovoljno sodelovali člani Planinskega društva Celje - Matica. Na Okrešlju so poleti postavili hiško za delavce in oskrbnika ter okrešeljsko plažo z mizami, klopmi in ležalniki za planince. Med pripravljalnimi deli so porušili ostanke zidov, opravili zemeljska dela in utrdili podlago za temeljno ploščo. Objekt naj bi bil dokončan leta 2022

Planinsko društvo Celje Matica, ki je lastnik doma, je konec julija pridobilo gradbeno dovoljenje za gradnjo nove koče, društvo pa se je s projektom novega planinskega doma avgusta prijavilo na razpis ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturi. Država je obljubila 400.000 evrov.

Na PZS načrtujejo, da bodo še letos izvedli gradbeno-zidarska dela, kar pomeni izdelava temeljne plošče, pozidava pritličja in izdelava pritlične plošče. Prav tako bodo objekt pripravili za prezimovanje. Pozimi bodo izbrali izvajalca lesene montažne konstrukcije, ki naj bi dela začel pozno spomladi ali poleti prihodnje leto."Načrtujemo, da bomo celotni objekt zaključili v letu 2022," je dejal Planko, ki opozarja, da gre za gradnjo objekta na skoraj 1400 metrih nadmorske višine, kar pomeni, da vse potrebno za gradnjo pripeljejo na lokacijo s tovorno žičnico in s pomočjo helikopterjev, kar delo otežuje in gradnjo precej podraži. Ocenjena vrednost projekta je 1.150.000 evrov, večino sredstev pa bodo zagotovili iz lastnih virov, donacij in sponzorstev ter iz različnih javnih razpisov. V PZS so zelo zadovoljni, da so lani poslanci soglasno podprli amandma k proračunu za leto 2020, s čimer jim bo letos na voljo 200.000 evrov, preostanek 200.000 evrov pa bodo izkoristili prihodnje leto. Prav tako se bodo s tem projektom še letos prijavili na razpis za energetsko in snovno sanacijo planinskih koč.

icon-expand Informativna tabla, ki predstavlja podrobnosti projekta. Precejšen delež sredstev so prispevali različni donatorji in sponzorji, če pa bi radi pomagali pri zbiranju sredstev za novi dom, lahko to storite z nakazilom na TRR: 0510 0801 6743 162 (pri Abanki Celje) ali s SMS-sporočilom na 1919 (geslo: OKRESELJ5), s katerim boste darovali pet evrov. FOTO: 24ur.com

Neverjetna pomoč prostovoljcev Planinsko društvo Celje - Matica je za projekt planinskega doma na Okrešlju zbralo 200.000 evrov, nekaj sredstev so dobili tudi od zavarovalnice. PZS bo namenila dobrih 100.000 evrov, približno 200.000 evrov pa naj bi zbrali z donacijami in s pomočjo sponzorjev. Precej pomoči so namreč dobili v obliki materiala, za kar se podjetjem na PZS zelo zahvaljujejo, prav tako so zelo ponosni na ogromno prostovoljnih ur, ki so jih na pogorišču že opravili člani PD Celje - Matica in drugih društev. Naslednja obsežna akcija bo prihodnjo soboto, ko bo približno 40 prostovoljcev pomagalo pri betoniranju temeljne plošče.

Zelo so hvaležni tudi Slovenski vojski, ki jim je ponudila brezplačne prevoze gradbene opreme iz doline na Okrešelj. Avgusta je namreč vojska PZS priskočila na pomoč in s helikopterjem na Okrešelj prepeljala 25 ton cementa, 14 ton armaturnih mrež in drugega betonskega železa za postavitev temeljne plošče. S tem so bile priprave na začetek gradnje končane. "Nov dom na Okrešlju ne bo pridobitev zgolj za planinsko skupnost, pač pa tudi za širšo slovensko javnost, saj bomo dokazali, da skupaj zmoremo. Nov dom bo priložnost za razvoj naravnega turizma na območju Kamniško-Savinjskih Alp," je še poudaril Planko.

Počivalšek: Planinstvo je naš ogromen potencial države "Zelo sem vesel, da smo pri polaganju temeljnega kamna za novi Frischaufov dom na začetku neke nove poti. Na začetku poti, ko verjamem, da bomo iz tega nesistematskega pristopa našli moči in znanja za to, da se obnove vseh 162 planinskih domov po Sloveniji, pa tudi obnove in vzdrževanja vseh planinskih poti lotimo organizirano, saj je to naš ogromen potencial, s katerim lahko pišemo uspešne turistične zgodbe," pa je ob polaganju temeljnega kamna dejal minister Počivalšek.

icon-expand Minister Počivalšek in premier Janša sta izpostavila, da si bo vlada prizadevala pomagati slovenskemu planinstvu, saj gre za zelo pomembno dejavnost, ki še pridobiva na pomenu. FOTO: 24ur.com

Premier Janša, ki je velik ljubitelj planinstva in gorništva, je dejal, da ga je novica o požaru doma presunila. "K sreči je na to žalostno sliko kmalu posijalo sonce, saj se je začela akcija, da se zgradi nov dom. Verjamem, da bo potem, ko bo dom zgrajen, to ne samo v veselje več kot 25.000 obiskovalcem, ki so lani obiskali Frischaufov dom, pač pa tudi vsem ostalim. Še posebej v časih, ko se prilagajamo nekim novim razmeram zaradi pandemije koronavirusa. Takšne izletniške točke v teh časih namreč pridobivajo še dodatni pomen."Prav tako je premier dejal, da prav enotna podpora poslank in poslancev amandmaju kaže, da so slovenske gore in planine nekje globoko v naših srcih, del naše nacionalne identitete in nekaj kar nas združuje. Zato bo vlada tudi v prihodnje pomagala finančno, je zagotovil premier.

icon-expand Premier Janša se je zahvalil tudi delavcem na gradbišču, ki ima enega najlepših razgledov v Sloveniji. FOTO: 24ur.com