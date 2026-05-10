Temna skrivnost nekdanje Jugoslavije: izginuli otroci

V Sloveniji obstajajo zgodbe, ki uradno skoraj ne obstajajo. Zgodbe iz porodnišnic, kjer so matere rodile – a svojih otrok nikoli več niso videle. Brez slovesa. Brez pogreba. Brez odgovorov. Nekatere med njimi še danes hranijo prazne kuverte, stare izvide in račune za grobove otrok, za katere niso nikoli izvedele, ali v njih res počivajo njihovi sinovi in hčere. Druge nimajo niti tega. Le spomin na jok novorojenčka. In stavek, ki je prišel nekaj ur ali dni pozneje: "Vaš otrok je umrl." Toda – kje je pokopan? Zakaj ni dokumentacije oziroma je ta nepopolna? In zakaj so zgodbe tolikih mater tako srhljivo podobne? V društvu Izgubljeni otroci Slovenije danes pomoč išče že več kot sto mater. Vse z enakim občutkom: da jim nekdo nikoli ni povedal resnice.

"Rodila sem zdravega otroka. Potem pa je čez nekaj dni prišel zdravnik in rekel, da je umrl", pripoveduje ena od mater. Druge se spominjajo, da svojih otrok niso smele videti. Da jim niso dovolili pogreba. Nekatere niso prejele niti mrliškega lista. Ko so po desetletjih začele zahtevati dokumentacijo, so naletele na manjkajoče izvide, neujemanja datumov, izgubljene kartoteke in odgovore, ki so odprli še več vprašanj kot dali pojasnil. V posameznih primerih naj bi bili otroci pokopani še pred opravljeno obdukcijo. Drugod v dokumentaciji sploh ni bilo zapisano, da je otrok umrl. Ena od mater je leto po smrti sina prejela celo vabilo na obvezno cepljenje, pa na prestajanje vojaškega roka. Naključja? Administrativne napake? Ali del mnogo večje zgodbe? Podobni vzorci se desetletja pojavljajo po vsej nekdanji Jugoslaviji. V Srbiji so primeri izginulih dojenčkov že dolgo predmet preiskav, imajo tudi prvi uradno potrjeni primer ukradenega otroka, ki dokazuje, da zgodbe številnih mater in njihovih družin le niso tako iz trte izvite. V Sloveniji so se, tudi zaradi pobude društva Izgubljeni otroci Slovenije, ki ga vodi Simona Šeremet Kalanj, začeli premikati postopki in pričanja pred parlamentarno komisijo, ki jo je vodila poslanka SDS Alenka Jeraj, ki je kot pravi Simona Šeremet Kalanj ženska z velikim srcem: "Gospe Jerajevi smo vedno zaupali, ker jo žene ne želja po politični slavi, ampak želja, da matere odkrijejo resnico, ne glede na politiko v ozadju."

Pisarna društva Izgubljeni otroci Slovenije