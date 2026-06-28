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Slovenija

Temperatura v eni od posod z vzorci propadle Biobanke narašča

Ljubljana, 28. 06. 2026 11.22 pred 4 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A.K.
GaiaCell

Potem ko je podjetju GaiaCell v Trzinu, kjer hranijo del vzorcev matičnih celic propadle Biobanke, zmanjkalo tekočega dušika, je temperatura v krioposodah za zdaj ustrezna. Je pa v eni od posod že začela naraščati in se bliža kritični temperaturi -140 stopinj C, so sporočili iz Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke.

V agenciji so spomnili, da so nekateri imetniki vzorcev matičnih celic pred kratkim sklenili pogodbe o nadaljnjem shranjevanju vzorcev s podjetjem Izvorna celica, ki pa jih še ni prevzelo. Zato imetnike teh vzorcev oziroma njihove pooblaščence ter podjetji Izvorna celica in GaiaCell pozivajo k sklenitvi ustreznega dogovora, ki bo omogočil prestavitev vzorcev, preden temperatura preseže kritično vrednost.

GaiaCell
GaiaCell
FOTO: Bobo

Da je v rezervoarju, ki zagotavlja tekoči dušik za krioposode, v katerih shranjujejo del vzorcev matičnih celic propadle Biobanke, zmanjkalo tekočega dušika, je podjetje GaiaCell obvestilo agencijo minulo sredo. Zadnje polnjenje je dobavitelj Istrabenz plini opravil 12. junija. V agenciji so tako že konec minulega tedna opozorili na nevarnost postopnega naraščanja temperature.

V Trzinu se shranjujejo vzorci tistih posameznikov, katerih lastniki oziroma zakoniti zastopniki bodisi niso sklenili sporazuma o nadaljnji hrambi s katerim od novih ponudnikov hrambe in jih ti še niso prevzeli, bodisi vzorcev niso darovali za raziskave ali testiranje oz. niso zahtevali njihovega uničenja. Prenosi vzorcev k novim ponudnikom hrambe so potekali v aprilu, maju in juniju.

Okrajno sodišče v Domžalah je sicer v sredo izdalo začasno odredbo, po kateri mora GaiaCell zagotavljati dobavo tekočega dušika do 5. septembra, vendar pa ta velja izključno za vzorce tistih staršev, ki so sprožili pravni postopek.

Medtem v podjetju GaiaCell opozarjajo, da za delovanje kriobanke ne zadošča zgolj zagotavljanje plina, pač pa je potrebno tudi financiranje. Podjetju Izvorna celica ob tem očitajo neodzivnost, saj še vedno ni prišlo prevzeti vzorcev po novih pogodbah. "Če bi bili iskreni do svojih strank, bi nemudoma prihiteli, prevzeli in odnesli še vitalne vzorce," so zapisali.

Podjetje GaiaCell je po stečaju Biobanke leta 2024 začasno prevzelo vzorce matičnih celic približno 4000 otrok, čeprav ni imelo pogodbe o nadomestnem hranjenju vzorcev. V sobotnem sporočilu so še zapisali, da jim je doslej uspel prenos več kot 1200 vitalnih vzorcev.

biobanka gaiacell

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KOMENTARJI1

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galeon
28. 06. 2026 11.28
Nič ni zastonj. Plačajo naj, pa bodo imeli svoje sanje še naprej.
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