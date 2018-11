Temperature bodo padle za 15 stopinj Celzija, možen tudi sneg

Ob obratu vetra na severovzhodno smer se je ponoči na zahodu države zjasnilo, na vzhodu pa pooblačilo. V Vipavski dolini in na Krasu je v drugi polovici noči zapihala šibka burja. Sredino jutro je tako na Primorskem in Notranjskem sončno, drugod po državi pa večinoma oblačno, ponekod tudi megleno.

Do jutra se je najbolj ohladilo v alpskih dolinah. Po podatkih Agencije za okolje so v Ratečah izmerili le stopinjo nad ničlo. Drugod po državi se temperature gibljejo med 6 in 10, ob morju 12 stopinj Celzija.

Tudi v nadaljevanju dneva bosta Primorska in Notranjska obsijani s soncem, drugod po nižinah pa bo sprva veliko nizke oblačnosti, ki se bo sredi dneva in popoldne postopno razkrajala. Ob šibki burji se bo na Primorskem še ogrelo do prijetnih 19 stopinj Celzija. Drugod po državi bo precej hladneje, med 11 in 14 stopinj Celzija. Najnižje bodo temperature ostale na Gorenjskem, kjer bo le okoli 10 stopinj Celzija.

Kako kaže v prihodnjih dneh?

V drugi polovici tedna bomo pod vplivom vzhodnih vetrov, s katerimi bo k nam dotekal vse hladnejši zrak. V četrtek in v petek bo na Primorskem in v višjih legah veliko sonca, drugod bo na nebu več oblakov. Bolj sončni bosta sobota in nedelja, ko se bodo jutranje temperature v zatišnih legah že spustile pod ničlo. Na Primorskem se bo krepila burja, ponekod drugod pa bo pihal vzhodni do severovzhodni veter.