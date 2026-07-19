Temperature bodo padle, zaradi neviht znova prižgali oranžen alarm

Hladna fronta se trenutno zadržuje med Švico in Nemčijo, a pozno popoldne bo dosegla tudi naše kraje, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso). Hladna fronta nas bo pozno popoldne dosegla od severa, padavine pa se bodo tako najprej pojavljale v severni polovici Slovenije, nato pa se bodo širile proti vzhodu in jugovzhodu.

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Predvsem na severovzhodu lahko nastanejo močnejše nevihte, opozarjajo pri Arsu . "Ob kombinaciji prehoda fronte in močnejših neviht pričakujemo okrepljen, krajevno tudi močan severni veter. Najizrazitejši bo na severovzhodu Slovenije," so ob tem opozorili z Uprave RS za zaščito in reševanje. Zato je Arso za to območje znova izdal oranžno vremensko opozorilo.

Kakšna močnejša nevihta lahko medtem nastane tudi v osrednji in jugovzhodni Sloveniji, še dodajajo pri Arsu. Uprava RS za zaščito in reševanje opozarja podobno, vendar pa ob tem poudarja, da je napoved za ta območja še nekoliko negotova.

V prihodnjih urah bodo reke, ki še zmerno naraščajo, začele upadati. Popoldne in zvečer bodo prehodno ponovno narasle manjše reke predvsem v severovzhodni Sloveniji.

Ob krajevno močnejših nalivih lahko hitro narastejo in se razlijejo posamezni hudourniški vodotoki, na manjših izpostavljenih območjih pa lahko pride do zastajanja padavinske vode, opozarja Arso.

Neurje.si napoveduje, da lahko v večernih urah tudi nad zahodno Slovenijo in slovensko Istro nastane kakšna močnejša nevihta, ki jo lahko spremljajo močni sunki vetra, intenzivni nalivi in lokalno tudi toča.