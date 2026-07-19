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Slovenija

Temperature bodo padle, zaradi neviht znova prižgali oranžen alarm

Ljubljana, 19. 07. 2026 10.49 pred eno minuto 2 min branja 4

Avtor:
M.P.
Sobotno neurje

Pozno popoldne nas bo s severa dosegla hladna fronta, zaradi katere lahko predvsem na severovzhodu nastanejo nove močnejše nevihte. Prehod hladne fronte bo spremljal močan veter severnih smeri, zato je Arso za severovzhod države izdal oranžno vremensko opozorilo. Neurje.si ob tem opozarja na možnost nalivov, močnejšega vetra in toče tudi na zahodu države. Po vsej državi se bo ohladilo.

Oranžen alarm
Oranžen alarm
FOTO: Arso

Hladna fronta se trenutno zadržuje med Švico in Nemčijo, a pozno popoldne bo dosegla tudi naše kraje, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso). Hladna fronta nas bo pozno popoldne dosegla od severa, padavine pa se bodo tako najprej pojavljale v severni polovici Slovenije, nato pa se bodo širile proti vzhodu in jugovzhodu.

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Predvsem na severovzhodu lahko nastanejo močnejše nevihte, opozarjajo pri Arsu. "Ob kombinaciji prehoda fronte in močnejših neviht pričakujemo okrepljen, krajevno tudi močan severni veter. Najizrazitejši bo na severovzhodu Slovenije," so ob tem opozorili z Uprave RS za zaščito in reševanje. Zato je Arso za to območje znova izdal oranžno vremensko opozorilo.

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Kakšna močnejša nevihta lahko medtem nastane tudi v osrednji in jugovzhodni Sloveniji, še dodajajo pri Arsu. Uprava RS za zaščito in reševanje opozarja podobno, vendar pa ob tem poudarja, da je napoved za ta območja še nekoliko negotova.

Toča možna tudi na zahodu, zastaja lahko padavinska voda

V prihodnjih urah bodo reke, ki še zmerno naraščajo, začele upadati. Popoldne in zvečer bodo prehodno ponovno narasle manjše reke predvsem v severovzhodni Sloveniji.

Ob krajevno močnejših nalivih lahko hitro narastejo in se razlijejo posamezni hudourniški vodotoki, na manjših izpostavljenih območjih pa lahko pride do zastajanja padavinske vode, opozarja Arso.

Neurje.si napoveduje, da lahko v večernih urah tudi nad zahodno Slovenijo in slovensko Istro nastane kakšna močnejša nevihta, ki jo lahko spremljajo močni sunki vetra, intenzivni nalivi in lokalno tudi toča.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Najmanj padavin medtem pričakujejo na jugozahodu države, kjer bo ponoči zapihala šibka burja.

Po prehodu fronte se bo po vsej državi občutno ohladilo.

V torek še nekoliko hladneje

V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh. Še nekoliko hladneje bo.

V sredo bo sončno in povečini suho.

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KOMENTARJI4

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Mean Cat
19. 07. 2026 12.21
Animacija?
Odgovori
0 0
bad-grandpa
19. 07. 2026 12.21
Pri nas se ni nič ohladilo veliko niti ni bilo padavin, oiroma skoraj nič
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
19. 07. 2026 11.58
Prižgali z golobovim superračunalnikom!
Odgovori
+2
4 2
96bimBo
19. 07. 2026 11.54
Se čudite? Saj imamo Janšo.
Odgovori
-3
2 5
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