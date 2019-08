Temperature bodo spet presegle 30 stopinj Celzija

Prihodnji dnevi nam prinašajo novo stopnjevanje vročine. Najbolj vroča bo sreda, ko se bo na vzhodu države ogrelo do 33 stopinj Celzija. Kljub temu o novem vročinskem valu ne bomo govorili, saj nas bo že v četrtek oplazila oslabljena hladna fronta, ki bo prinesla krajevne nevihte in manjši padec temperatur.

Po juniju, ki je bil marsikje po državi najbolj vroč v zgodovini meteoroloških meritev in juliju, ki se je uvrstil okoli šestega mesta na lestvici najtoplejših doslej, so nam prvi dnevi avgusta prinesli bolj znosne temperature. V zadnjih letih smo se že toliko navadili na poletno vročino, da so se take temperature za marsikoga zdele celo nekoliko prenizke, čeprav so bile povsem blizu dolgoletnega povprečja med leti 1971 in 2000. V večjem delu države povprečna jutranja temperatura v avgustu znaša ”le” dobrih 13, popoldanska pa dobrih 25 stopinj Celzija.

Letošnje poletje se bo uvrstilo med najtoplejše doslej. FOTO: Thinkstock

Hkrati zadnja poletja zelo izstopajo po številu vročih dni in tudi letošnje ni izjema. Če smo pred tridesetimi oziroma štiridesetimi leti v povprečnem poletju našteli med 10 in 15 dni s temperaturo nad 30 stopinj Celzija, pa smo letos to povprečje že en mesec pred koncem poletja marsikje presegli za kar dvakrat. Kljub drugačnemu občutku, ki ga ustvarjajo pogoste plohe in nevihte, ni tako nobenega dvoma več, da se bo letošnje poletje uvrstilo med šest najtoplejših doslej. Rekordno vroče bo najverjetneje ostalo poletje 2003, letošnje poletje kot celota pa bo primerljivo s poletji 2013, 2015 in 2017. Kaj lahko pričakujemo v prihodnjih dneh? Po nekoliko hladnejših dneh se v naše kraje vrača vročina, ki pa ne bo tako izrazita, kot je bila v juniju in juliju. Za dvig temperatur bo poskrbela oslabljena topla fronta, ki se prek srednje Evrope pomika proti vzhodu. Danes bo tako prevladovalo sončno vreme z občasno nekoliko povečano oblačnostjo, ki jo bo več v zahodni in severni Sloveniji. Pozno popoldne in zvečer ni povsem izključena kakšna ploha ali nevihta. Po svežem jutru se bodo današnje najvišje dnevne temperature v večjem delu države gibale od 26 do 30 stopinj Celzija.

Vremenska napoved za ponedeljkovo popoldne FOTO: POP TV

Tudi jutri bo sončno. Popoldne bodo nad goratimi predeli Avstrije in Italije nastajale nevihte, ki lahko proti večeru zajamejo tudi severozahodno Slovenijo. Po razmeroma svežem jutru s temperaturami okoli 15 stopinj Celzija bo popoldne zapihal jugozahodni veter in težišče najvišjih temperatur se bo iz Primorske preselilo nad vzhodno Slovenijo. V Beli krajini se bo ogrelo do 32 stopinj Celzija, drugod po državi pričakujemo okoli 30 stopinj Celzija. Nekoliko manj bo le ponekod na Gorenjskem, Koroškem in Notranjskem.

Najtopleje bo na jugovzhodu države. FOTO: POP TV