Temperature bodo zimske, a snega do nižin še ne bo

Tudi po nižinah smo se zbudili v hladno jutro, a je še nižje temperature preprečil veter, ki je marsikje vztrajal vso noč. Po podatkih Arsa se je v Slovenjegraški in Celjski kotlini ter na Brniku, kjer je bilo vetra najmanj, ohladilo do -5 stopinj Celzija. Tudi marsikje drugje so se temperature spustile malo pod ničlo, na Primorskem, kjer je bilo najbolj vetrovno, pa so termometri pokazali od 3 do 6 stopinj Celzija.

Fronta, ki nas je prešla včeraj v zgodnjih jutranjih urah, nam je prinesla povsem drugačno zračno maso. Zapihal je okrepljen severni veter, ki je dobro premešal ozračje in odpihnil meglo iz dolin in kotlin. Ravno zaradi vetra so bile včerajšnje dnevne temperature marsikje po nižinah višje kot dan pred tem, povsem drugače pa je bilo v višjih legah, kjer je bilo občutno hladneje. Ohladitev je bila najizrazitejša v visokogorju. Na Kredarici, kjer je bilo še v četrtek sredi dneva za november zelo visokih 7 stopinj Celzija, je bilo včeraj ob istem času kar 16 stopinj manj, torej -9 stopinj Celzija. Dotok mrzlega zraka se je nadaljeval tudi ponoči. Danes zgodaj zjutraj je bilo na naši najvišji meteorološki postaji le -14 stopinj Celzija.

Danes se bo nad nami še zadrževala zelo hladna, a hkrati tudi izredno suha zračna masa. V gorah bo sredi dneva relativna vlaga padla pod deset odstotkov, zelo suh zrak pa bo segel tudi v nižine. To pomeni, da megle vsaj do začetka prihodnjega tedna ne pričakujemo, bo pa zato toliko bolj izrazita modrina neba.

Danes čez dan bo nebo marsikje povsem brez oblaka. Na Primorskem in tudi po nekaterih nižinah vzhodne Slovenije bo dopoldne še vetrovno, popoldne pa bo veter slabel in do večera večinoma ponehal. Kljub soncu bo tudi popoldne razmeroma hladno. Na Gorenjskem bodo le 3 stopinje, v vzhodni in osrednji Sloveniji bo od 5 do 7, na Primorskem pa od 10 do 12 stopinj Celzija.

V noči na nedeljo bo hribe dosegla občutna otoplitev, po nižinah pa se bo ob jasnem in mirnem ozračju močno ohladilo. V večjem delu države do -5, na mrazu izpostavljenih legah pa tudi do -10 stopinj Celzija. Zmrzovalo bo tudi marsikje na Primorskem. Zimskemu jutru bo sledil še en krasen dan z zelo malo ali nič oblaki. Popoldne se bo najtoplejši zrak zadrževal na nadmorski višini med 1000 in 2000 metrov, kjer bodo temperature od 7 do 10 stopinj, po nižinah pa bo okoli 5 stopinj Celzija.