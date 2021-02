'Temperature bolj kot na konec februarja spominjajo na začetek junija'

Čeprav je uradno še zima, pa poletno vreme še kar traja. Za ta del leta smo doživeli celo rekordne temperature. V Novi Gorici so tako namerili kar 25,7 stopinje Celzija. In medtem ko je na Goriškem, Dolenjskem in v Beli krajini že prava pomlad, pa slovenska obala ne kaže nič kaj vedre podobe. Zaradi goste megle je bil v koprskem pristanišču ponoči celo ustavljen ladijski promet.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 01:33 audio-control-play-line Iz 24UR: Toplo vreme 01:54 audio-control-play-line Iz 24UR: Rekordne temperature v Sloveniji icon-chevron-left icon-chevron-right