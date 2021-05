Temperature, bolj primerne za sredino marca kot za drugo polovico maja

V višjih legah vladajo povsem zimske razmere. Meja sneženja se je v jutranjih urah spustila do nadmorske višine okoli 1200 metrov, ponekod na severu je snežinke prineslo še nekoliko nižje. Na območju Julijskih Alp, kjer so bile padavine v preteklih tednih najbolj obilne, tako debele snežne odeje v drugi polovici maja ni bilo že 20 let. Oblačno in deževno je po vsej državi. A pozor, po ljudski modrosti je spremenljivo in hladno vreme sredi maja dobro, saj naj bi sledilo lepo in toplo poletje.

Nad severnim Jadranom je središče ciklona, vremenska fronta se pomika prek naših krajev. Z vetrovi severnih smeri doteka nad naše kraje hladen in vlažen zrak. V torek so se iz popoldanske oblačnosti spet razvile krajevne plohe in nevihte, ki so bile močnejše predvsem v severni in vzhodni Sloveniji. Ponoči so se padavine na severu okrepile in razširile nad vso državo. Danes v višjih legah vladajo povsem zimske razmere. Meja sneženja se je v jutranjih urah spustila do nadmorske višine okoli 1200 metrov, ponekod na severu je snežinke prineslo še nekoliko nižje.

"Za ta čas neobičajno veliko snega je predvsem v visokogorju. Na območju Julijskih Alp, kjer so bile padavine v preteklih dneh in tednih najbolj obilne, tako debele snežne odeje v drugi polovici maja ni bilo že 20 let," pojasnjuje naš hišni vremenski prognostik Rok Nosan. Po podatkih Arsa je bilo na Kredarici ob osmi uri zjutraj kar 470 centimetrov snega, medtem ko je povprečje za ta del leta dobra dva metra manj.

Zaradi zimskih razmer je cesta čez prelaz Vršič prevozna samo za osebna vozila z verigami, na cesti na Roglo pa je obvezna zimska oprema, opozarja Prometnoinformacijski center.

Zaradi obilnih padavin vodnatost rek povečini že velika Kot napoveduje Nosan, bo dopoldne v gorah še snežilo, po nižinah pa deževalo. Reke so v večjem delu države dosegle velike pretoke, nekatere med njimi bodo lahko v prihodnjih urah v manjšem obsegu tudi poplavile. Po podatkih Arsa se Ljubljanica na Barju razliva na območjih vsakoletnih poplav, poplavljene površine ob Ljubljanici pa se bodo še počasi povečevale. Razlivanja rek bodo verjetna tudi na Vipavskem, Notranjskem in Dolenjskem, kjer je predhodna vodnatost rek največja. Manjša razlivanja rek pa so možna tudi drugod v osrednji in vzhodni Sloveniji, predvsem v porečjih Sotle in Dravinje. Reka Krka bo v spodnjem toku počasi naraščala še v četrtek zjutraj in se razlivala na običajnih izpostavljenih območjih. Prav tako bodo v četrtek še naraščale kraške reke in Sava v spodnjem toku, v večjem delu države pa se bo vodnatost rek v četrtek in petek zmanjševala. Zjutraj ima večina rek med 8 in 12 °C, morje ob slovenski obali pa okoli 18 °C.

Popoldne bodo padavine ponehale in oblačnost se bo začela trgati, a do večjih razjasnitev danes še ne bo prišlo. Temu primerne bodo tudi temperature, ki bodo bolj primerne za sredino marca kot za drugo polovico maja. V večjem delu Slovenije bo namreč le malo nad 10 stopinj Celzija. Na Primorskem, kjer bo pihala burja, pa bodo termometri pokazali od 15 do 17 stopinj Celzija. Najbolj sončen bo petek Noč bo delno oblačna in suha. Po nekaterih nižinah osrednje Slovenije bo nastala megla. Na mrazu izpostavljenih legah Notranjske bo jutri zjutraj možna slana, drugod nas bo pred zelo nizkimi temperaturami obvarovala oblačnost. V večjem delu Slovenije bodo najnižje jutranje temperature od 4 do 9 stopinj Celzija. Tudi nadaljevanje jutrišnjega dne bo v znamenju spremenljive oblačnosti. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in manjših neviht, ki se bodo od severa pomikale proti jugu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. V petek bo deloma sončno in večinoma suho, le v Posočju bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, zato bo razmeroma toplo. Podobno vreme bo tudi še v soboto, v nedeljo pa kaže na nekaj dežja po vsej Sloveniji. K nam bo spet dotekal hladnejši zrak in meja sneženja bi se lahko ponovno spustila precej nizko za drugo polovico maja. Ob koncu tedna in v prvih dneh prihodnjega se bo verjetnost za padavine spet povečala. Temperature bodo v večjem delu Slovenije ostale pod 20 stopinjami Celzija. Nas torej čaka lepo in toplo poletje? Kot še pravi Nosan, je po ljudski modrosti spremenljivo in hladno vreme sredi maja dobro, saj naj bi sledilo lepo in toplo poletje. Prav to kažejo tudi dolgoročne napovedi evropskega meteorološkega centra ECMWF. Če se bodo uresničile, si lahko v tromesečju junij, julij in avgust obetamo nadpovprečno toplo vreme z odklonom okoli ene stopinje Celzija. Prevladujoč vpliv na vreme pri nas bi po teh napovedih v poletnih mesecih imel anticiklon, ki bi fronte s padavinami in hladnejšim zrakom potiskal stran od naših krajev, zato si lahko obetamo daljša obdobja suhega vremena. Tudi drugod po Evropi naj bi bilo letošnje poletje nadpovprečno toplo in suho, najbolj v južnem in srednjem delu celine, kar lahko razberemo tudi iz spodnjega prikaza.

