Temperature morja dosegajo 23 stopinj, ponekod je že zacvetelo

"Modrozelene alge morje sicer oskrbujejo s kisikom, a ob prenamnožitvi sproščajo toksine. Dinoflagelati in bakterije pri ljudeh z občutljivo kožo nato povzročijo draženje. Strokovnjaki zato vsem kopalcem odsvetujejo vstop v vodo, dokler bakteriologi morja natančno ne vzorčijo in potrdijo njegove varnosti," je dejala strokovnjakinja za varstvo narave Sabaheta Hadžiavdić.

Toksini po drugi strani zelo hitro napolnijo tkiva gojenih komercialnih školjk. Ljudje z uživanjem takšnih okuženih školjk nato posredno ogrozijo svoje zdravje, svari Hadžiavdićeva. Intenzivno cvetenje ob tem lahko povzroči množične pomore komercialnih in nekomercialnih vrst rib ter ruši morski ekosistem.

Naravovarstveniki cvetenje običajno beležijo šele na vrhuncu kopalne sezone. Podnebne spremembe in hitro segrevanje morja v zadnjih petih letih to mejo vztrajno pomikajo v pomladne mesece. Strokovnjaki najintenzivnejše cvetenje opažajo ob temperaturah vode med 24 in 25 stopinjami.

"Cikli se vztrajno premikajo in mejo pomikajo na vedno zgodnejši čas. Pojav morda preseneča sprehajalce, strokovnjaki pa visoke temperature natančno spremljamo in prenamnožitev pričakujemo. Ob nezaželenem stiku z algami ljudje ne smejo zganjati panike, temveč si morajo telo po prihodu iz vode le temeljito sprati," svetuje strokovnjakinja.

Temperature morja, ki v teh dneh dosegajo 23 stopinj, po mnenju strokovnjakinje niso običajne za mesec maj. Gre za nevsakdanje vremenske razmere oziroma predvsem presenetljivo visoke temperature za ta letni čas, kar znova odpira vprašanja o vse izrazitejših podnebnih spremembah.

Cvetenje morja preprosto pomeni, da mikroskopski organizmi morsko vodo preplavijo v ogromnih količinah. Zaliv v tem primeru napolnijo modrozelene alge in praživali. Ti organizmi za svoj hiter razvoj izkoriščajo toplejšo vodo, ki močno pospeši njihovo hranjenje in razmnoževanje.