Vročina že pritiska, ob 10. uri 30 stopinj Celzija

V naslednjih dneh se bo toplotna obremenitev stopnjevala, saj se nad našimi kraji zadržuje zelo topel zrak, so zapisali na Arsu. Po njihovih podatkih bo največja po nižinah Primorske in v večjih mestih. "Pričakujemo najvišjo dnevno temperaturo od 30 do 34 stopinj Celzija, od nedelje na Primorskem nad 35 stopinj Celzija. V naslednjih dneh se bo tudi najnižja jutranja temperatura dvignila do okoli 20 stopinj Celzija," so zapisali.
Precej verjetno je, da se bo vročinski val marsikje nadaljeval do konca junija ali celo v začetek julija, saj na obzorju ni nobene izrazitejše vremenske motnje, ki bi prinesla dež in ohladitev ozračja, napovedujejo na Arsu. "Verjetnost vročinskih neviht se nekoliko poveča jutri v severni polovici Slovenije in v nedeljo po večjem delu države," so še zapisali. Z nadaljevanjem vročine se bo postopno zaostrila suša, s tem pa tudi požarna ogroženost naravnega okolja, še opozarjajo na agenciji.
Za celotno Slovenijo so zaradi toplotnih obremenitev za danes na Arsu izdali rumeno opozorilo, ki bo veljalo predvsem med 12. in 24. uro. V nedeljo, ponedeljek in torek so oranžno opozorilo izdali predvsem za Primorsko.
Kot so napovedali v četrtek, bodo napoved in opozorila sproti prilagajali trenutnim razmeram. Z dvigovanjem temperatur bodo na Arsu dvigovali tudi stopnjo opozoril.
Najbolj vroče je trenutno – pričakovano – na Primorskem. Po podatkih agencije je bilo ob 10. uri v Novi Gorici že 30 stopinj Celzija, prav tako je bilo vroče v Kopru (Markovec) – 28 stopinj, 25 stopinj je bilo v Kranju, 24 v Ljubljani, v Novem mestu in Mariboru 26 stopinj Celzija, na Ptuju prav tako 26, v Celju 27 stopinj Celzija.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.