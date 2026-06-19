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Slovenija

Vročina že pritiska, ob 10. uri 30 stopinj Celzija

Ljubljana, 19. 06. 2026 09.28 pred 16 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
Vročina in hlajenje

Prvi zares vroč dan je pred nami. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj Celzija. Jutri pozno popoldne ali zvečer lahko pričakujemo kakšno nevihto. Ob 10. uri je bilo v Novi Gorici 30 stopinj Celzija, na Arsu od nedelje na Primorskem pričakujejo nad 35 stopinj.

V naslednjih dneh se bo toplotna obremenitev stopnjevala, saj se nad našimi kraji zadržuje zelo topel zrak, so zapisali na Arsu. Po njihovih podatkih bo največja po nižinah Primorske in v večjih mestih. "Pričakujemo najvišjo dnevno temperaturo od 30 do 34 stopinj Celzija, od nedelje na Primorskem nad 35 stopinj Celzija. V naslednjih dneh se bo tudi najnižja jutranja temperatura dvignila do okoli 20 stopinj Celzija," so zapisali.

Vremensko opozorilo za 21. junij
Vremensko opozorilo za 21. junij
FOTO: Arso

Precej verjetno je, da se bo vročinski val marsikje nadaljeval do konca junija ali celo v začetek julija, saj na obzorju ni nobene izrazitejše vremenske motnje, ki bi prinesla dež in ohladitev ozračja, napovedujejo na Arsu. "Verjetnost vročinskih neviht se nekoliko poveča jutri v severni polovici Slovenije in v nedeljo po večjem delu države," so še zapisali. Z nadaljevanjem vročine se bo postopno zaostrila suša, s tem pa tudi požarna ogroženost naravnega okolja, še opozarjajo na agenciji.

Za celotno Slovenijo so zaradi toplotnih obremenitev za danes na Arsu izdali rumeno opozorilo, ki bo veljalo predvsem med 12. in 24. uro. V nedeljo, ponedeljek in torek so oranžno opozorilo izdali predvsem za Primorsko.

Rumeno opozorilo Arsa
Rumeno opozorilo Arsa
FOTO: Arso

Kot so napovedali v četrtek, bodo napoved in opozorila sproti prilagajali trenutnim razmeram. Z dvigovanjem temperatur bodo na Arsu dvigovali tudi stopnjo opozoril.

Preberi še Z vročino prišle tudi nevihte: vse bolj vroče bo

Najbolj vroče je trenutno – pričakovano – na Primorskem. Po podatkih agencije je bilo ob 10. uri v Novi Gorici že 30 stopinj Celzija, prav tako je bilo vroče v Kopru (Markovec) – 28 stopinj, 25 stopinj je bilo v Kranju, 24 v Ljubljani, v Novem mestu in Mariboru 26 stopinj Celzija, na Ptuju prav tako 26, v Celju 27 stopinj Celzija.

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bančnik
19. 06. 2026 10.36
Kdo bi mislil,da je lahko poleti 30 a...nori extremi.
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