Vročina že pritiska, ob 10. uri 30 stopinj Celzija

V naslednjih dneh se bo toplotna obremenitev stopnjevala, saj se nad našimi kraji zadržuje zelo topel zrak, so zapisali na Arsu. Po njihovih podatkih bo največja po nižinah Primorske in v večjih mestih. "Pričakujemo najvišjo dnevno temperaturo od 30 do 34 stopinj Celzija, od nedelje na Primorskem nad 35 stopinj Celzija. V naslednjih dneh se bo tudi najnižja jutranja temperatura dvignila do okoli 20 stopinj Celzija," so zapisali.

Precej verjetno je, da se bo vročinski val marsikje nadaljeval do konca junija ali celo v začetek julija, saj na obzorju ni nobene izrazitejše vremenske motnje, ki bi prinesla dež in ohladitev ozračja, napovedujejo na Arsu. "Verjetnost vročinskih neviht se nekoliko poveča jutri v severni polovici Slovenije in v nedeljo po večjem delu države," so še zapisali. Z nadaljevanjem vročine se bo postopno zaostrila suša, s tem pa tudi požarna ogroženost naravnega okolja, še opozarjajo na agenciji.

Za celotno Slovenijo so zaradi toplotnih obremenitev za danes na Arsu izdali rumeno opozorilo, ki bo veljalo predvsem med 12. in 24. uro. V nedeljo, ponedeljek in torek so oranžno opozorilo izdali predvsem za Primorsko.