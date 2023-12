Temperature pod ničlo, rumeno opozorilo in policijski nadzor

Policija bo po napovedih danes izvajala poostren nadzor nad upoštevanjem določil o hitrosti in varnostni razdalji na avtomobilskih cestah in hitrih cestah.

Ker so predvsem v višjih predelih tudi na cestah snežne razmere, na Prometno-informacijskem centru voznike opozarjajo, da morajo imeti v primeru snega na vozišču na prelazih in ostalih višje ležečih cestah na vozilu nameščene verige, če tako določajo prometni znaki. Poudarjajo, da se na pot odpravimo le z očiščenim vozilom, saj vožnja z zaledenelimi ali zarošenimi stekli zmanjša varnost voznika in ogroža ostale v prometu.

Nizke temperature po njihovih navedbah poleg zahtevnih voznih razmer na cesti s seboj prinesejo tudi druge nevarnosti, ki jim nekateri vozniki predvsem tovornih vozil posvečajo premalo pozornosti. "Med njimi je brez dvoma led na strehah vozil in prikolic," so pojasnili ter pozvali k skrbnosti in previdnosti.