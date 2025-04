Copernicus razkriva: marec 2025 najtoplejši v zgodovini Evrope

Kot so sporočili iz Copernicusa, je bila povprečna marčna temperatura 1,60 stopinje Celzija nad ocenjenim povprečjem v obdobju 1850–1900. Gre za 20. zaporedni mesec v zadnjih 21 mesecih, ko je bila povprečna globalna temperatura zraka za več kot 1,5 stopinje Celzija višja od predindustrijske ravni.

Od aprila lani do vključno marca letos je bila povprečna globalna temperatura 0,71 stopinje nad povprečjem obdobja 1991–2020 in 1,59 stopinje nad ocenjenim povprečjem obdobja 1850–1900.

V Evropi je bila povprečna marčna temperatura 6,03 stopinje oz. 2,41 stopinje Celzija nad marčnim povprečjem v obdobju 1991–2020, s čimer je letošnji marec najtoplejši marec v zgodovini.

Nadpovprečno visoke temperature so bile večinoma po vsej Evropi, največja temperaturna odstopanja pa so zabeležili nad vzhodno Evropo in jugozahodno Rusijo. Temperature, nižje od povprečja, so bile na Pirenejskem polotoku.

Zunaj Evrope so povprečje v največji meri presegle temperature nad deli Arktike, predvsem nad kanadskim arhipelagom in Baffinovim zalivom. Višje temperature od povprečja so zabeležili tudi v ZDA, Mehiki, Avstraliji in delih Azije.

Pod povprečjem pa so bile temperature nad severno Kanado, nad Hudsonovim zalivom in vzhodno Rusijo, vključno s polotokom Kamčatko.

Povprečna globalna temperatura gladine morja je bila marca 20,96 stopinje Celzija, kar je druga najvišja mesečna temperatura v zgodovini. Višja je bila le temperatura marca lani, in sicer za 0,12 stopinje.

Mesečni obseg arktičnega morskega ledu je bil marca šest odstotkov pod povprečjem, s čimer je dosegel najnižji mesečni obseg v 47 letih zbiranj satelitskih podatkov. Gre že za četrti zaporedni mesec, ko je obseg morskega ledu rekordno nizek v tem letnem času. Obseg antarktičnega morskega ledu je bil 24 odstotkov pod povprečjem in je s tem dosegel svoj četrti najnižji mesečni obseg.

Glede hidroloških razmer so pri Copernicusu izpostavili, da so bile količine padavin v Evropi pod povprečnimi vrednostmi v Združenem kraljestvu in na Irskem, v pasu od zahoda do vzhoda srednje Evrope, ki sega proti jugu do Črnega morja, Grčije in Turčije.

Bolj namočene razmere od povprečja so bile v večjem delu južne Evrope, predvsem na Pirenejskem polotoku, ki so ga prizadeli niz neurij in obsežne poplave, in Norveškem ter v delih Islandije in severozahodne Rusije.

Zunaj Evrope so bili podpovprečno namočeni večji deli Severne Amerike ter jugozahodne, osrednje in najbolj vzhodne Azije, jugozahodna Avstralija ter deli južne Afrike in jugovzhodni deli Južne Amerike.

Bolj namočeni pogoji od povprečja pa so bili na vzhodu Kanade, zahodu ZDA, na Bližnjem vzhodu, po celotni Rusiji ter v delih osrednje Azije, jugovzhodne Afrike in severovzhodne Avstralije.

"Marec 2025 je bil najtoplejši marec za Evropo v zgodovini, kar znova potrjuje, kako temperature še naprej podirajo rekorde. Bil je tudi mesec z ekstremnimi količinami padavin po Evropi, pri čemer so na mnogih območjih zabeležili najbolj suh marec, na drugih pa najbolj moker marec v zadnjih 47 letih," je ob objavi podatkov dejala strateška vodja Copernicusove službe za spremljanje podnebnih sprememb Samantha Burgess.