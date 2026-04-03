Prvič letos v večjem delu Slovenije nad 20 stopinj Celzija?

"Kot bi se vreme želelo nekoliko odkupiti za nevšečnosti minulih vetrovnih dni, bo med velikonočnimi prazniki prevladovalo mirno, večinoma sončno in postopno tudi toplejše vreme," je sporočila Agencija RS za okolje (Arso). Že petek sicer prinaša precej sonca, slabil pa bo tudi severovzhodni veter. Popoldne bo v notranjosti okoli 16, na Goriškem in v Slovenski Istri pa že okoli 20 stopinj Celzija, napovedujejo. Nato se bo ponoči povsem razjasnilo in umirilo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Sobotno jutro pa bo zato najbolj sveže. V mraziščih bo temperatura lahko padla tudi nekaj stopinj pod ničlo, večinoma pa se bo gibala nekje med 0 in štirimi stopinjami Celzija. Možna bo tudi slana. V soboto dopoldne bo še precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bo na nebu prehodno nekaj več srednje oblačnosti. Popoldanska temperatura bo večinoma okoli 18 stopinj Celzija.