Slovenija

Prvič letos v večjem delu Slovenije nad 20 stopinj Celzija?

Ljubljana, 03. 04. 2026 10.09 pred 25 dnevi 2 min branja 9

Avtor:
M.P.
Pomlad

Meteorologi Agencije RS za okolje napovedujejo, da bo med velikonočnimi prazniki prevladovalo mirno ter večinoma sončno in postopno tudi toplejše vreme. Prvič letos bi se lahko v večjem delu Slovenije segrelo tudi nad 20 stopinj Celzija.

"Kot bi se vreme želelo nekoliko odkupiti za nevšečnosti minulih vetrovnih dni, bo med velikonočnimi prazniki prevladovalo mirno, večinoma sončno in postopno tudi toplejše vreme," je sporočila Agencija RS za okolje (Arso).

Že petek sicer prinaša precej sonca, slabil pa bo tudi severovzhodni veter. Popoldne bo v notranjosti okoli 16, na Goriškem in v Slovenski Istri pa že okoli 20 stopinj Celzija, napovedujejo. Nato se bo ponoči povsem razjasnilo in umirilo.

Sobotno jutro pa bo zato najbolj sveže. V mraziščih bo temperatura lahko padla tudi nekaj stopinj pod ničlo, večinoma pa se bo gibala nekje med 0 in štirimi stopinjami Celzija. Možna bo tudi slana.

V soboto dopoldne bo še precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bo na nebu prehodno nekaj več srednje oblačnosti. Popoldanska temperatura bo večinoma okoli 18 stopinj Celzija.

Preberi še Prazniki prinašajo otoplitev: ponekod do 25 stopinj Celzija

V nedeljo bo jasno, tako zjutraj kot popoldne pa bo temperatura nekaj stopinj višja od sobotne. "Verjetno se bo prvič letos v večjem delu Slovenije segrelo malo nad 20 stopinj Celzija," napovedujejo pri Arsu ter ob tem dodajajo, da bo še najhladneje tik ob morju, ki ima trenutno okoli 11 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo nato sprva na nebu nekaj oblačnih kopren, nato pa bo sončno in podobno toplo kot v nedeljo.

vreme arso temperature napoved velikonočni prazniki
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Potouceni kramoh
03. 04. 2026 14.58
Jutri grem k božjemu blagoslovu v katedralo v Maspalomasu na Kanarcih.Sončno in toplo Da se v imenu desnih pokvarjencev spovem v prižnici za vso njihovo poblaznelost na volitvah.
Oknaj 4
03. 04. 2026 14.40
Sedaj pa tisti trobentači o globalnem segrevanju le prilezite iz brlogov . Pol leta nas je zeblo
Sl0venc
03. 04. 2026 11.20
Saj je že čas, da izklopimo ogrevanje.
Medo888
03. 04. 2026 10.59
Nej malo manj šponajo kable
asdfghjklč
03. 04. 2026 10.46
Je že čas ...
devote
03. 04. 2026 10.38
upam da bo zjutraj se cel mesec 2 do 3C..
asdfghjklč
03. 04. 2026 10.48
Jaz pa ne, ker je bolj na tesno z mrazom ... in če mi sadovnjak zmrzne, spet ne bo nič ... Lani je vse zmrznilo, predlani je pa bilo toliko sadja, da sem moral z dreves malo stran trgati, če ne bi mi sadje veje polomilo. Če je predlani bila najboljša letina do sedaj, je pa lani bila najslabša.
ata_jez
03. 04. 2026 10.31
A za 20 stopinj je tudi kak alarm?
AdolfH
03. 04. 2026 10.56
ne daji idej, ker bo ziher kej na koncu 😂
bibaleze
Portal
Veselje v Celju: Rudi Požeg Vancaš drugič postal oče
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
