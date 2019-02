Temperature se bodo lokalno približale 20 stopinjam Celzija

Vzrok za tako visoke temperature je območje visokega zračnega tlaka, ki se razprostira nad večjim delom stare celine. Zaradi mogočnega anticiklona se cikloni s frontami in padavinami iznad Atlantika usmerjajo na daljni sever celine in tako bo še nekaj dni.

Jasno vreme in suho ozračje omogočata, da so temperaturne razlike med jutrom in dnevom velike. Ponoči se ozračje hitro ohladi, čez dan pa se ob prisotnosti sonca močno ogreje. Temperaturna nihanja so v teh dneh največja na višje ležečih kraških poljih. V Babnem Polju (Arso) so včeraj zjutraj izmerili -8,5 stopinj Celzija, do sredine popoldneva pa je temperatura narasla na 12,5 stopinj Celzija. Temperaturni hod je tako znašal kar 21 stopinj Celzija!

Podobno bo tudi danes, zato le izkoristite dan za pobeg v naravo. Sonca ne bo manjkalo, le občasno bo nebesno modrino nekoliko zastirala visoka oblačna koprena. Ob šibkih lokalnih vetrovih se bodo najvišje temperature preselile na jugovzhod države, kjer se bo ogrelo kar do 18 stopinj Celzija. Malo nad 15 stopinj Celzija bo tudi marsikje drugod po državi. Najmanj, 12 stopinj Celzija, pa bo tokrat ob morju, kjer bo sredi dneva zapihal maestral.