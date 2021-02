Temperature se bodo močno približale februarskim rekordom

Eni končujete, drugi začenjate s počitnicami, ki pa bodo letos bolj prvomajske. Že v preteklih dneh je bilo namreč za ta del leta neobičajno toplo, v prihodnjih dneh pa se bo k nam razširil še toplejši zrak, kar pomeni, da se bodo temperature marsikje močno približale februarskim rekordom. V najtoplejših krajih bomo sredi tedna izmerili 23 ali celo 24 stopinj Celzija.

icon-expand V prihodnjih dneh nas bodo na zimo spominjala le še jutra. FOTO: Darja Mrak

Ob tako visokih temperaturah, ki jih imamo v zadnjih dneh, kar malo pozabljamo, da smo še v februarju. Včeraj je bilo najtopleje je bilo na Dolenjskem in v Beli krajini, kjer se je ogrelo do 17 stopinj Celzija. Drugod je bilo od 12 do 15 stopinj, celo na Kredarici so termometri pokazali 8 stopinj Celzija.

Uradno najvišjo februarsko temperaturo smo v Sloveniji izmerili pred dvema letoma, ko se je v Gačniku ogrelo do 24,1 stopinje Celzija.

V prihodnjih dneh se bo k nam razširil še toplejši zrak, kar pomeni, da se bomo marsikje močno približali februarskim temperaturnim rekordom. Naši kraji se bodo vse do konca tedna nahajali zelo blizu središča afriško-sredozemskega anticiklona, zato bomo imeli veliko sonca, a vidljivost kljub temu ne bo najboljša, saj se bo k nam skupaj s toplejšim zrakom razširila tudi večja količina puščavskega peska.

icon-expand Največja količina puščavskega peska nas bo dosegla sredi tedna. FOTO: meteo.gr

Podrobnejša vremenska napoved za Slovenijo Danes bo vreme zelo podobno, kot je bilo v preteklih dneh. V večjem delu Slovenije bo sončno, marsikje na Primorskem in Notranjskem pa se bo zadrževala megla ali nizka oblačnost, iz katere bo ponekod lahko občasno rahlo deževalo ali rosilo. Ob okrepljenem jugozahodniku bodo temperature v vzhodni polovici Slovenije presegle 15 stopinj. Najtopleje bo na Štajerskem, Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, kjer se bo ogrelo do 18 stopinj, le kakšna stopinja manj bo v Prekmurju, drugod bo od 11 do 14 stopinj Celzija. V torek se bo tudi marsikje na Primorskem in Notranjskem delno zjasnilo, megla bo vztrajala le še na Obali in Krasu, kjer se temperature čez dan ne bodo veliko spreminjale. Drugod se bo po hladnem jutru močno ogrelo. Marsikje bomo prvič letos izmerili 20 stopinj Celzija. Podobno vreme z le majhno možnostjo za nastanek jutranje megle bomo imeli tudi v sredo. Ker se bo nad nami zadrževala zelo suha zračna masa, bo temperaturna razlika med nočjo in dnevom velika. Zjutraj bo v zatišnih legah možna slana, čez dan pa bomo v večjem delu Slovenije izmerili od 18 do 22 stopinj Celzija.

icon-expand V tem tednu ne bo zelo toplo le pri nas, ampak v večjem delu Evrope. Popoldanske temperature bodo marsikje presegale dolgoletno povprečje za več kot 10 stopinj Celzija. FOTO: Wxcharts.com