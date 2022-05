Temperature se bodo močno približale majskim rekordom

Letošnji ledeni možje, ki so godovali v preteklih dneh, niso upravičili svojega slovesa, saj so nam namesto ohladitve prinesli otoplitev in prve letošnje tridesetice. Tudi v novem tednu se bo nadaljevalo poletno vreme, le v sredo bodo temperature prehodno zanihale nekoliko navzdol. Zaradi približevanja oslabljene hladne fronte bo v ponedeljek in torek popoldne spet možen nastanek krajevnih neurij z nalivi, sunki vetra in točo. V nadaljevanju tedna bo ozračje bolj stabilno. Najtoplejši zrak se bo nad nami zadrževal v petek in soboto, ko se bodo temperature močno približale majskim rekordom. Pričakujemo lahko 33 ali celo 34 stopinj Celzija.

Po zmerno toplem začetku maja je večji del Evrope v tem tednu že obiskalo zgodnje poletje, ki se bo nadaljevalo tudi v prihodnjem tednu. Pretekli dnevi so bili zelo vroči predvsem na Iberskem polotoku, kjer so temperature ponekod presegle celo 35 stopinj Celzija. Prve letošnje tridesetice so beležili tudi v Franciji in na Balkanskem polotoku. Pri nas je bil najbolj vroč dan četrtek, ko se je v Cerkljah ob Krki in v Krškem ogrelo do 32 stopinj Celzija.

icon-expand Obiskalo nas je zgodnje poletje FOTO: Adobe Stock

Visoke temperature marsikomu godijo, a s seboj žal prinašajo tudi manj prijetno plat. Močno majsko sonce namreč čez dan zelo segreje predvsem spodnje plasti ozračja, medtem ko je višje še vedno razmeroma hladno. In ta razlika zlasti ob popoldnevih in večerih povzroči nastanek številnih ploh in neviht, ki so v petek v vzhodnem delu Slovenije prerasle v krajevna neurja. Tudi včeraj povsem brez neviht ni šlo, so bile pa te za razliko od petka nad zahodno polovico Slovenije.

Danes bo ozračje bolj stabilno. Po razkroju jutranje megle bo dopoldne povsod sončno, popoldne pa bo predvsem nad zahodno in severno Slovenijo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, le izjemoma se lahko pojavi tudi kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najtopleje bo na Goriškem in v Vipavski dolini, kjer se bo ogrelo do 31 stopinj Celzija. V osrednji Sloveniji in na jugovzhodu bo okoli 28 stopinj Celzija, kakšna stopinja manj bo na severovzhodu in ob morju. Najmanj, a še vedno visokih 25 stopinj Celzija, bo v alpskih dolinah. Ponedeljkovo dopoldne bo sončno. Popoldne bo zapihal jugozahodnik, ki bo hribovitemu svetu zahodne in severne Slovenije prinesel oblake. Razvile se bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo spet lahko prerasle v krajevna neurja. Pred nevihtami bo namreč zelo toplo in soparno. Na vzhodu Slovenije bodo popoldanske temperature okoli 30 stopinj Celzija, lokalno pa bo lahko še kakšna stopinja več. Zelo blizu tridesetice bo živo srebro seglo tudi v osrednji Sloveniji ter na Goriškem in v Vipavski dolini. Nekaj stopinj manj bodo termometri pokazali v alpskih dolinah in ob morju. V torek se vreme ne bo veliko spremenilo. Po sončnem začetku dneva bo oblačnost sredi dneva in popoldne naraščala in začele bodo nastajati plohe in nevihte, ki se bodo lahko zavlekle v noč na sredo.

icon-expand Visoke temperature s seboj prinašajo tudi manj prijetno plat FOTO: Adobe Stock