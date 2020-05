Temperature se bodo v soboto na jugovzhodu približale 30 stopinjam Celzija

Najtopleje bo danes in jutri na Pirenejskem polotoku, kjer se bo ogrelo do 35 stopinj Celzija. Nasprotno se je precej ohladilo v jugovzhodni Evropi, kjer so na začetku tedna izmerili za ta del leta rekordno visoke temperature. V Grčiji, kjer je bilo v preteklih dneh celo do 40 stopinj Celzija, bo danes le malo nad 20 stopinj Celzija.

Prek srednje Evrope se bo danes proti vzhodu pomikala oslabljena hladna fronta, ki pa na vreme na južni strani Alp ne bo imela večjega vpliva. Poleg nas bodo sončen petek imeli tudi v Južni Evropi in Sredozemlju ter v pasu med Črnim morjem in Skandinavijo, drugod bodo prevladovali oblaki, pod katerimi bo ponekod deževalo.

Podrobnejša vremenska napoved za Slovenijo

Današnje dopoldne bo sončno, popoldne pa bo več oblačnosti. Kljub temu bo možnost za nastanek ploh in neviht zelo majhna, nekoliko večja bo le v hribovitih krajih ob meji z Avstrijo in Italijo. Po nekaj dneh hladnejšega severovzhodnika bo popoldne zapihal toplejši jugozahodnik. Najvišje temperature bomo izmerili v osrednji in jugovzhodni Sloveniji ter na Goriškem, kjer se bo ogrelo do 24 stopinj Celzija. Kakšna stopinja manj bo ob morju. Drugje pričakujemo od 20 do 22 stopinj Celzija.

Sobota se bo marsikje začela z oblaki, ob meji z Avstrijo tudi s kakšno kapljo dežja. Sredi dneva se bo delno zjasnilo, zvečer pa spet pooblačilo. Ob jugozahodnem vetru se bodo temperature v najtoplejših krajih na Dolenjskem in v Beli krajini približale 30 stopinjam Celzija, drugje pričakujemo od 23 do 27 stopinj Celzija.