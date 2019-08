Temperature tudi do 35 stopinj Celzija, ponekod nevihte

Po nekoliko hladnejših dneh v začetku meseca se je v naše kraje vrnila vročina. Že včeraj so popoldanske temperature marsikje presegle 30 stopinj Celzija, danes pa bo še nekoliko bolj vroče. Ob okrepljenem jugozahodnem vetru se bo najbolj ogrelo po nižinah vzhodne Slovenije. V Beli krajini, krško-brežiški kotlini, na Štajerskem in v Prekmurju bodo termometri pokazali do 33 stopinj Celzija. Le kakšna stopinja manj bo v prestolnici, v zahodni Sloveniji pa jih bo od 27 do 31.

Ker se nam bo od zahoda bližala hladna fronta in ker bo dotekal vse bolj vlažen zrak, bo ozračje nad nami potencialno nestabilno. Na nebu bo veliko koprenaste oblačnosti, popoldne bo nastajala tudi kopasta oblačnost, ki jo bo največ v severozahodni Sloveniji. Plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše, bodo danes nastajale predvsem v Alpah in severno od njih. S približevanjem fronte se bodo nevihte popoldne začele pojavljati tudi nad severno Italijo in se nato z jugozahodnim zračnim tokom pomikale proti Sloveniji. Predvsem v Posočju, na Gorenjskem in Goriškem so pozno popoldne in zvečer možni lokalno močnejši nalivi in sunki vetra, lahko se pojavi tudi sodra ali drobna toča.

Jutri bo ponekod sprva še jasno, nato se bo oblačnost zgostila. Popoldne in zvečer bodo nastajale plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v severni in zahodni Sloveniji. Nevihte se bodo večji del dneva prožile nad alpsko-dinarsko pregrado in se nato počasi širile v notranjost države. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, kasneje pa tudi na Štajerskem in v Prekmurju, bodo ugodni pogoji za nastanek močnejših neviht z nalivi, sunki vetra in drobno točo. Vročina bo nekoliko popustila, v večjem delu države bodo temperature pod 30 stopinj Celzija.