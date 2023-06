Temperature že do 33 stopinj: številni se že hladijo v rekah

Temperature so se ponekod že povzpele do 33 stopinj Celzija. Še bolj vroče bo v sredo in četrtek s temperaturami do 37 stopinj. Dodatne težave povzročajo delci puščavskega peska v zraku in visoka vlaga. Kako obremenilen je lahko nenaden dvig temperatur, posebej za najbolj ranljive, in kako se v prihodnjih dneh zaščititi?

Junijski vročinski rekord smo v Sloveniji namerili lani 28. junija v Podnanosu v Vipavski dolini, ko se je živo srebro ustavilo pri 38 stopinjah Celzija. Le stopinjo manj v četrtek pričakujejo v Beli krajini in Posavju. Prebivalci celotne države pa so že v torek iskali ohladitev. "Pridemo se malo pohladit k Soči in tako se pripravimo," povedo turisti, ki, kot pravijo, pogosto pridejo na osvežitev v Solkan: "Je lep kraj, tukaj se kopamo, sončimo." icon-expand Plavanje v Soči FOTO: Shutterstock Izpostavljenost soncu med 10. in 17. uro, premajhna hidracija, fizične obremenitve in premastna hrana lahko vodijo v resne zdravstvene zaplete, še posebej, če temperature narastejo zelo hitro. "Telesna izčrpanost je zelo značilen simptom in krči tudi," pove Marko Vudrag z Območne enote NIJZ v Novi Gorici. Dalje navaja tudi izpuščaje, omedlevico in sončarico. "Nikar ne biti brez kape na odprtem," še izpostavlja. Opozorila še posebej veljajo za starejše, nosečnice, otroke in osebe s kroničnimi boleznimi. Zagotovo pa bo ob napovedanem vročinskem valu vsem prijala ohladitev ob mrzlih rekah, še posebej pred napovedanimi petkovimi nevihtami. Po besedah prognostika Aleša Satlerja lahko pričakujemo sončen vikend s prizanesljivejšimi temperaturami.