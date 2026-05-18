Temperaturni preobrat: po arktičnem mrazu prihaja afriška vročina

Minuli teden sta obsežen anticiklon nad severnim Atlantikom in počasi premikajoči se ciklon nad južno Skandinavijo proti južni Evropi povlekla mrzel arktični zrak. Temperature so se tako več kot teden dni gibale od 10 do 15 stopinj Celzija pod povprečjem za ta letni čas.
Škodo v kmetijstvu so povzročale predvsem nočne zmrzali pa tudi številne nevihte z nalivi, močnimi sunki vetra in točo. Med 11. in 16. majem je bilo po Evropi in okolici zabeleženih približno 750.000 udarov strele.
Po daljšem obdobju hladnega vremena, ki je prizadelo velik del Evrope, pa se v prihodnjih dneh obeta temperaturni preobrat, poroča The Guardian. Konec tedna naj bi se namreč nad zahodno Evropo okrepil anticiklon (območje visokega zračnega tlaka), ki bo s severa Afrike prinesel toplejši zrak.
Do petka bi bile lahko tako temperature v nekaterih državah, vključno s Francijo in Anglijo, za 15 stopinj Celzija višje kot teden prej, v Španiji in na Portugalskem pa bi lahko dosegle tudi 35 stopinj Celzija ali več. Nižje nočne temperature v teh regijah lahko ob tem presežejo najvišje dnevne vrednosti, ki so jih meteorologi zabeležili v prejšnjem tednu.
Temperaturni kontrast tudi v ZDA
Velike temperaturne razlike sicer ta teden že beležijo tudi v ZDA. Na severozahodu, kjer so se temperature prejšnji teden povzpele na približno 30 stopinj Celzija, se iz Kanade proti jugu širi hladen zrak, ki skupaj z nizkim zračnim tlakom na območju povzroča že drugo zimsko nevihto v regiji v tem mesecu.
V gorskih predelih Wyominga, severnega Kolorada in severovzhodnega Utaha v začetku tedna napovedujejo močne snežne padavine. V višjih legah lahko zapade tudi do 46 centimetrov snega, močan veter, ki lahko doseže tudi do 96 kilometrov na uro, pa bi lahko ponekod poskrbel za izjemno nevarne razmere za vožnjo.
Jugozahodni predeli ZDA se medtem soočajo z močnim vetrom in izjemno sušnimi razmerami, zaradi česar so v več zveznih državah izdali rdeče opozorilo požarne ogroženosti. Na vzhodu pa kontrast med hladnim in toplim zrakom ter bolj vlažne razmere spodbujajo razvoj neviht. Tamkajšnji center za napovedovanje neviht je v štirih osrednjih zveznih državah izdal 15-odstotno verjetnost pojava tornada.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.