Slovenija

Temperaturni preobrat: po arktičnem mrazu prihaja afriška vročina

Ljubljana, 18. 05. 2026 17.36 pred 1 uro 2 min branja 10

Avtor:
M.P.
Izredno visoke temperature v zadnjem obdobju beležimo po vsem svetu.

Po nenavadno nizkih majskih temperaturah se Evropi obeta temperaturni preobrat. Proti zahodnim in osrednjim delom celine se namreč iz severne Afrike pomika toplejši zrak. V nekaterih krajih bi lahko konec tedna namerili celo 15 stopinj višje temperature, kot so jih zabeležili teden prej, ponekod pa bi lahko temperature dosegle celo 35 stopinj Celzija ali več.

Minuli teden sta obsežen anticiklon nad severnim Atlantikom in počasi premikajoči se ciklon nad južno Skandinavijo proti južni Evropi povlekla mrzel arktični zrak. Temperature so se tako več kot teden dni gibale od 10 do 15 stopinj Celzija pod povprečjem za ta letni čas.

Škodo v kmetijstvu so povzročale predvsem nočne zmrzali pa tudi številne nevihte z nalivi, močnimi sunki vetra in točo. Med 11. in 16. majem je bilo po Evropi in okolici zabeleženih približno 750.000 udarov strele.

Temperaturni preobrat
FOTO: Shutterstock

Po daljšem obdobju hladnega vremena, ki je prizadelo velik del Evrope, pa se v prihodnjih dneh obeta temperaturni preobrat, poroča The Guardian. Konec tedna naj bi se namreč nad zahodno Evropo okrepil anticiklon (območje visokega zračnega tlaka), ki bo s severa Afrike prinesel toplejši zrak.

Do petka bi bile lahko tako temperature v nekaterih državah, vključno s Francijo in Anglijo, za 15 stopinj Celzija višje kot teden prej, v Španiji in na Portugalskem pa bi lahko dosegle tudi 35 stopinj Celzija ali več. Nižje nočne temperature v teh regijah lahko ob tem presežejo najvišje dnevne vrednosti, ki so jih meteorologi zabeležili v prejšnjem tednu.

Temperaturni kontrast tudi v ZDA

Velike temperaturne razlike sicer ta teden že beležijo tudi v ZDA. Na severozahodu, kjer so se temperature prejšnji teden povzpele na približno 30 stopinj Celzija, se iz Kanade proti jugu širi hladen zrak, ki skupaj z nizkim zračnim tlakom na območju povzroča že drugo zimsko nevihto v regiji v tem mesecu.

V gorskih predelih Wyominga, severnega Kolorada in severovzhodnega Utaha v začetku tedna napovedujejo močne snežne padavine. V višjih legah lahko zapade tudi do 46 centimetrov snega, močan veter, ki lahko doseže tudi do 96 kilometrov na uro, pa bi lahko ponekod poskrbel za izjemno nevarne razmere za vožnjo.

Jugozahodni predeli ZDA se medtem soočajo z močnim vetrom in izjemno sušnimi razmerami, zaradi česar so v več zveznih državah izdali rdeče opozorilo požarne ogroženosti. Na vzhodu pa kontrast med hladnim in toplim zrakom ter bolj vlažne razmere spodbujajo razvoj neviht. Tamkajšnji center za napovedovanje neviht je v štirih osrednjih zveznih državah izdal 15-odstotno verjetnost pojava tornada.

KOMENTARJI10

panki86
18. 05. 2026 19.33
Mi smo imeli prešnji teden dva dni zapored 43'c v Arizoni. Ostale dni pa med 35 in 40'c :)
Anion6anion
18. 05. 2026 19.31
Polarni mraz je pri -30 ne pa pri + 15.
Artechh
18. 05. 2026 19.30
Kera drama. Polarni mraz.... Pac poscana Zofka.
Verus
18. 05. 2026 19.28
po novem (odkar je svet začel ploskat neumnosti, torej zadnjih 10 let), so geniji težko zaposljivi, zdravnik zastruplja ljudi, narod zbira podpise, da prepreči bolje pogoje zase, 10 stopinj je arktični mraz, 30 pa saharska vročina. Aplavz in ponos dobi gola oseba, ki je v resnici moški, ki se oblači in obnaša kot ženska ali pa ženska, ki zase govori, da je močna in zato sovraži moške, plača se sprememba spola psihično moteni osebi, ne plača se zdravljenja otroku z redko boleznijo, psihologija je postala horoskop, resna psihologija je pa povsem uničena in na družbenem robu, s selotejpom čez usta, državo vodijo ljudje, ki ne morejo ohraniti zakona dveh ljudi (veze z ženo ali možem), a najboljši nasvet v medijih je "bodi kar si" pri čemer ne smeš biti kritik, ker si potem cenzuriran. Mislec je označen za čudaka, idyot za intelektualca, ljudje, ki imajo mnogo preveč pridijghajo skromnost ljudem, ki po krivici nimajo nič, posel ne moreš ustvariti, ker nimaš komu ideje predstaviti, država dela reveže in laže skozi statistiko, človek pa napaja aparat, ki mu ne služi (hiper.davki, obvezno plačilo stroška dveh zavarovanj tudi, če ste brez prihodkov), biti gej pomeni imeti medijski prostor, biti pravi moški pa brem in konstantno kritiko, da sovražiš ženske. Skratka - kraasen svet. Borimo se za ubijanje otrok in simbol za morijo otrok je simbol "srčka", ki ga osebe naredijo s prsti, drugi največji trud je pa iskanje načina, da ljudje delajo samomore legalno, a če rečete da ste za rojstvo otrok in se borite za pravice nerojenih otrok ste čudak, desničar in sovražnik. Res, ampak res smo šli v ku***c. Medij ne piše resnice, ampak piše mnenja, novinarstva ni več, če pa si resen novinar, te napade novinarsko združenje. V stranki Svoboda ljudjem prepovejo kaditi paro z okusom, po plačilu dveh zavarovanj pa čakate v kilometerski vrsti za ginekologa!!! Ko pokličeš policijo, da preprečijo dirkanje po cestah s predelanimi vozili, ki so zakonsko prepovedana, ti rečejo da oni ne vedo da to obstaja, najbolj priljubljen je najbolj koruptiven in simbol ženske je latentna kur****.
Delavec_Slo
18. 05. 2026 19.26
Upam da ti vreme štrukla odstrani!!!
Delavec_Slo
18. 05. 2026 19.25
Joj!
Potouceni kramoh
18. 05. 2026 19.13
Strašenje.Strah vas mora bit bralci.
MEDKO
18. 05. 2026 19.11
A prav 46 cm snega? A ne bo 45 al 47?
mojcd
18. 05. 2026 19.02
Kje najdete te izjave?????kaj bo sedaj nad 35C, žerjavsko poletje?
Jack Herer
18. 05. 2026 18.59
Super♥️🙏
