'Temu je treba reči stop. Ne gremo niti koraka nazaj'

A IPPC cementarni določa zgolj relativne mejne vrednosti emisij, absolutne mejne vrednosti emisij pa so odvisne od maksimalnega pretoka odpadnih dimnih plinov skozi njihov dimnik. Največji masni pretok za dušikove okside (NOx), ki je dovoljen po okoljevarstvenem dovoljenju, je 310 kg/h, kar se ne zdi veliko, a če se vrednost pomnoži s teoretičnimi 7000 urami delovanja cementarne na leto, postanejo količine emisij ogromne. Sicer pa je za leto 2017 anhovski Salonit poročal o 1.211 tonah letnih emisij NOx v ozračje, kar je pod mejnimi vrednostmi emisij, ki jih dovoljuje okoljevarstveno dovoljenje, a za 40 odstotkov presega scenarij, po katerem bi imela cementarna dovoljenje enake emisije NOx kot sežigalnice odpadkov.

Omenjena študija, ki jo je Eko krog objavil tudi na spletu, pa je zmotila vodilne v anhovskem Salonitu. Kot je pojasnil predsednik zasavskega aktivističnega društva Eko krog, Uroš Macerl, jim je cementarna oziroma njihovi pravni zastopniki 7. avgusta poslala zahtevek po umiku omenjene študije s spleta. Ker Eko krog študije ni umaknil, je cementarna zahtevo po umiku poslala tudi gostitelju spletne strani Eko kroga."Da bi gostitelja zaščitili, smo začasno onemogočili dostop do spletne strani in gostovanje prenesli drugam," so pojasnili v Eko krogu.

Dodali so, da so v študiji na osnovi dovoljenih koncentracij emisij in dovoljenih pretokov skozi dimnik izračunali dovoljene količine izpustov škodljivih snovi. "Podatke smo črpali iz javno dostopnih virov, ki so navedeni, a Salonit Anhovo nam zdaj očita navajanje nekorektnih in zavajajočih podatkov ter krnjenje njihovega ugleda," pravijo.