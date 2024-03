Tenis center Portorož spreminja podobo

Tenis center Portorož, eden največjih v državi, se bo po 50 letih korenito spremenil. Potem ko ga je občina odkupila od Term Čatež oziroma Bojana Petana, so se odločili, da bo to športni park. Teniških igrišč bo pol manj, prihajajo pa še druga, nova. Rokohitrska in samovoljna poteza, županu Andreju Koreniki očitajo številni, ki opozarjajo na tradicijo in pomembnost tenisa za turizem zunaj glavne sezone. Ta pa ostaja neomajen in pravi, da na ta način elitno zemljišče vrača občanom.