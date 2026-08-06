Bitka za Tea se nadaljuje: po zavrnitvi ZZZS družina zbira donacije

"Ne bomo se predali," sporočajo starši osemletnega Tea s Ptuja, ki se bori z redko gensko boleznijo - Dušenova mišična distrofija. ZZZS je namreč zavrnil financiranje zdravljenja z zdravilom Elevidis v Združenih državah Amerike, saj da s tovrstno terapijo pri osemletniku ni mogoče pričakovati ozdravitve ali izboljšanja stanja. Zdaj Teovo edino upanje ostajajo prostovoljne donacije. Za zdravljenje potrebuje še milijon evrov in pol.