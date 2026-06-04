Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Rojstnodnevna želja osemletnega Tea: 'Da bi bil zdrav'

Ptuj, 04. 06. 2026 20.31 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
Leja Hrovat
Teo

Teo iz okolice Ptuja bo kmalu praznoval osmi rojstni dan. Medtem ko si večina osemletnikov za rojstni dan želi igrač in sladkarij, si Teo želi le – da bi bil zdrav. Pred nekaj meseci je njegovi družini življenje na glavo obrnila diagnoza Duchennove mišične distrofije, redke genske bolezni, ki otrokom postopoma jemlje mišično moč, samostojnost in nazadnje tudi življenje. Ravno včeraj je iz Ribnice prišla dobra novica: družina Jake, fantka, ki ima enako bolezen kot Teo, je uspela zbrati dva milijona in pol, kolikor stane zdravljenje z eksperimentalnim zdravilom v ZDA. Za družino Tea pa je ta cilj še zelo daleč. Do zdaj jim je uspelo zbrati 870 tisoč evrov, manjka jim še milijon šeststo trideset tisoč. Čas pa neusmiljeno teče.

SMS s ključno besedo TEO10 ali TEO5 na 1919 ali nakazilo na TRR Društva Viljem Julijan SI56 0400 0028 1688 717, sklic SI00 777222 in namen Za Tea.

Teo Duchennova mišična distrofija humanitarna akcija Društvo Viljem Julijan zdravljenje ZDA

Prva poteza nove oblasti: palestinske zastave na Gregorčičevi ni več

Goljufija za debel milijon: preusmerjali tovornjake in kradli tovor

24ur.com Namesto veselja ob 8. rojstnem dnevu Matica strah pred hitrim napredovanjem bolezni
24ur.com Matic z redko gensko boleznijo, zdravilo pa vrtoglavih 3,2 milijona evrov
24ur.com Osmi rojstni dan: ključna prelomnica za Matica
24ur.com Pomagajmo Karolini in Maticu
24ur.com Za dveletno Loro obstaja upanje v Avstraliji
Bibaleze.si Kako podpreti sorojenca otroka s posebnimi potrebami?
24ur.com 'Karolinina želja je preprosta: da bi po tem božiču prišli še naslednji'
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mr Nobady
04. 06. 2026 21.36
Koliko pa stane evtanazija? Samo vprašam...
Odgovori
0 0
Mr Nobady
04. 06. 2026 21.34
Ne
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Staro slovensko ime z močnim pomenom in globokimi koreninami
Zakaj otroci v naravi razvijajo večjo kreativnost
Zakaj otroci v naravi razvijajo večjo kreativnost
Ena stvar, ki jo počnejo vsi uspešni otroci
Ena stvar, ki jo počnejo vsi uspešni otroci
A$AP Rocky o vzgoji otrok z Rihanno: "Hočem, da ostanejo prizemljeni"
A$AP Rocky o vzgoji otrok z Rihanno: "Hočem, da ostanejo prizemljeni"
zadovoljna
Portal
Tako dobro je videti v kopalkah
Boris dviguje temperaturo s svojim izklesanim telesom
Boris dviguje temperaturo s svojim izklesanim telesom
Ona je osvojila srce Gorskega zdravnika
Ona je osvojila srce Gorskega zdravnika
Espadrile, ki bodo hit letošnjega poletja
Espadrile, ki bodo hit letošnjega poletja
vizita
Portal
Ali geni res določajo dolžino življenja? Znanost ima presenetljiv odgovor
Kaj resnično pomaga pri močnejših bolečinah v glavi?
Kaj resnično pomaga pri močnejših bolečinah v glavi?
So samski v večji nevarnosti? To pravi študija o vplivu zakona na naše zdravje
So samski v večji nevarnosti? To pravi študija o vplivu zakona na naše zdravje
Velika napaka med vadbo, ki jo delamo vsi
Velika napaka med vadbo, ki jo delamo vsi
cekin
Portal
Trg dela se 'ruši': ti poklici bodo eksplodirali, drugi izginjajo
Na voljo kar 100.000 evrov. Pohitite in preverite, kako do denarja
Na voljo kar 100.000 evrov. Pohitite in preverite, kako do denarja
To vas bo drago stalo – koliko dejansko preplačujete znane znamke?
To vas bo drago stalo – koliko dejansko preplačujete znane znamke?
Živeti bolje, porabiti manj: to so triki pametnega življenja, ki jih že uporablja vse več ljudi
Živeti bolje, porabiti manj: to so triki pametnega življenja, ki jih že uporablja vse več ljudi
moskisvet
Portal
Zvezdnik jedel testise severnega jelena: njegov odziv presenetil vse
Zakaj med seksom nekateri izrečejo ime bivšega?
Zakaj med seksom nekateri izrečejo ime bivšega?
Zbujanje ob 3. uri zjutraj ni naključje – razlogi vas lahko presenetijo
Zbujanje ob 3. uri zjutraj ni naključje – razlogi vas lahko presenetijo
Princesa, ki je namesto čajank izbrala skoke s padalom
Princesa, ki je namesto čajank izbrala skoke s padalom
dominvrt
Portal
Klopi lahko v stanovanju preživijo več dni – tukaj jih je največ
Gojenje sladkega krompirja: skrivnosti za bogat in zdrav pridelek
Gojenje sladkega krompirja: skrivnosti za bogat in zdrav pridelek
Kako pravilno gnojiti paradižnik: trije ključni trenutki za velik in zdrav pridelek
Kako pravilno gnojiti paradižnik: trije ključni trenutki za velik in zdrav pridelek
Te napake v dnevni sobi vas stanejo udobja
Te napake v dnevni sobi vas stanejo udobja
okusno
Portal
Popolna poletna sladica: ledeni veter po receptu Sanje Sirk
Preprosto kosilo, ki iz vsakdanjih sestavin ustvari nekaj odličnega
Preprosto kosilo, ki iz vsakdanjih sestavin ustvari nekaj odličnega
Poletna priloga, ki izgine z mize med prvimi
Poletna priloga, ki izgine z mize med prvimi
Če poznate to razmerje, bo mlečni gres vedno uspel
Če poznate to razmerje, bo mlečni gres vedno uspel
voyo
Portal
Ja, Chef!
V nevarni modrini 2
V nevarni modrini 2
Erko Jun: Pot do BRAVE 106
Erko Jun: Pot do BRAVE 106
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744