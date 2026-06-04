Rojstnodnevna želja osemletnega Tea: 'Da bi bil zdrav'

Teo iz okolice Ptuja bo kmalu praznoval osmi rojstni dan. Medtem ko si večina osemletnikov za rojstni dan želi igrač in sladkarij, si Teo želi le – da bi bil zdrav. Pred nekaj meseci je njegovi družini življenje na glavo obrnila diagnoza Duchennove mišične distrofije, redke genske bolezni, ki otrokom postopoma jemlje mišično moč, samostojnost in nazadnje tudi življenje. Ravno včeraj je iz Ribnice prišla dobra novica: družina Jake, fantka, ki ima enako bolezen kot Teo, je uspela zbrati dva milijona in pol, kolikor stane zdravljenje z eksperimentalnim zdravilom v ZDA. Za družino Tea pa je ta cilj še zelo daleč. Do zdaj jim je uspelo zbrati 870 tisoč evrov, manjka jim še milijon šeststo trideset tisoč. Čas pa neusmiljeno teče.