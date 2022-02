Kako so informacije o domnevnem pošiljatelju grozilnih pisem politikom prišle v javnost?

Na Policiji poteka preiskava o uhajanju informacij o domnevnem storilcu še pred zaključkom preiskave in morebitnimi hišnimi preiskavami. Po naših neuradnih podatkih naj bi namreč v zvezi z uhajanjem informacij na Policiji že odredili notranji nadzor, vendar pa nam danes te informacije niso ne potrdili ne zanikali. Prav tako niso odgovorili na neuradne navedbe, da naj bi informacije portaloma blizu vladajoči stranki posredoval kar direktor Uprave kriminalistične policije.

Zapisali so, da lahko v povezavi z našimi vprašanji odgovorijo le, da poteka intenzivna kriminalistična preiskava in da več podatkov ne morejo posredovati zaradi interesa preiskave, ki da poteka in je intenzivna.

V zvezi s tem primerom so skeptični v opoziciji, kjer omenjajo možnost, da bi ga lahko preiskovali na parlamentarni komisiji. A vprašanje je, kaj bi jim v izredno kratkem obdobju do konca mandata sploh uspelo ugotoviti.

Spomnimo

Portal Siol je prvi poročal o tem, da naj bi za grozilnimi pošiljkami s strelnimi naboji, ki so jih prejeli visoki predstavniki aktualne vlade in njeni zavezniki, stal Teodor Goznikar. Ta je pošiljanje nabojev zanikal. Potrdil pa je, da so celjski policisti z njim pred dnevi opravili razgovor kot z enim od sedmih osumljencev v tej zadevi. Predsednik SNS Zmago Jelinčič je zatrdil, da Goznikar ni več član njegove stranke. Ministra Aleš Hojs in Matej Tonin sta medtem pohvalila delo Policije, predsednik vlade Janez Janša pa je zapisal, da Goznikar kljub nekaterim provladnim objavam zagotovo ni njihov podpornik. Ob tem je priložil posnetke nekaj let starih objav, v katerih Goznikar hvali aktualne opozicijske politike.