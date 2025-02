Kaj o spornem 80.000 evrov težkem asfaltiranju pravijo domačini?

OGLAS

Iz urbanih Trbovelj dolga in strma cesta pelje do Svete planine. Do ceste, ki že nekaj tednov buri duhove. Občina je 80.000 evrov namreč namenila za ureditev prej makedamske poti, ki vodi skozi gozd in se konča na razcepu približno 300 metrov od hiše Teodorja Uraniča. Gre za kilometrski odsek, ki zdaj v prvi vrsti razburja lokalno skupnost. Andrej Izlakar, nekdanji član Krajevne skupnosti Klek je povedal, da so v krajevni skupnosti, ki združuje precej odročna naselja, veseli vsakega novega metra asfalta, a da kakršnegakoli dogovora ali sklepa o tej investiciji nikoli niso sprejeli. "Ta cesta se je naredila. Jaz nisem proti temu, ampak način, kako se je to naredilo, mi pa ni všeč. In vaščani so spraševali, kaj se dela, jaz pa o tem nisem vedel nič," je dejal.

Izlakar je tudi zato celo zapustil krajevno skupnosti. Protikorupcijska komisija, ki je prejela prijavo, je namreč ugotovila, da naj bi poslanec Uranič spremenil na seji seji sveta dogovorjen vrstni red prioritetnih cest za sanacijo. Izlakar je pojasnil, da je bilo več predlogov za asfaltiranje cest in da je ne brez vednosti članov krajevne skupnosti nenadoma naredilo vrstni red. Uranič se je sicer danes odpeljal mimo naše novinarske ekipe proti domu in zgolj pomahal. Pred tem pa je prek službe za odnose z javnostmi vnovič zavrnil nastop pred kamero. Češ da je vse že povedal v izjavi: "Nobenega zapisnika krajevne skupnosti nisem ponaredil in ne obstajata dva različna zapisnika iste seje, kot je bilo to zaslediti v medijskih objavah".