Teologija – pot do človeka

Študij teologije išče človeka v njegovi celoti: duhovni, čustveni in medčloveški dimenziji. O tem so spregovorili letošnji novomašnik Gregor Bregar, doktorandka Zakonskih in družinskih študijev (ZDŠ) Meta Košir ter diplomant Religiologije in etike (RE) Vid Sosič.

Študij na TEOF UL

Gregor Bregar pravi, da je mu je študij na TEOF UL pomagal okrepiti osebni odnos z Bogom ter zatrjuje: »Pri tem ima veliko vlogo sistematičen študij in povezovanje študija z duhovnim življenjem. Kdor vstopi v študij teologije, mu bo razkrita široka paleta duhovnega bogastva Cerkve, po katerem bo rastel v svojem poslanstvu v Cerkvi in družbi, predvsem pa vse to vključeval v globlji odnos z Bogom.«

Študij na TEOF UL

Meta Košir se spominja, da je bila odločitev študija ZDŠ enostavna, saj je to edini tovrstni univerzitetni program pri nas. Meta pravi, da je študij zanimiv in življenjsko pomemben, saj zatrjuje: »Veliko sem izvedela o odnosih v družini in razreševanju različnih družinskih problemov.« Meta ugotavlja, da medsebojno sodelovanje teologije in psihologije pozitivno prispeva k spoprijemanju človekovih težav in izzivov tako na individualni kot sistemski ravni. Ravno v želji po poglobitvi znanja in izkušenj se je odločila za doktorski študij, saj meni, da pri tako čutečem delu z ljudmi, kot je terapevtsko svetovanje, potrebujemo stalno rast.

Študij na TEOF UL