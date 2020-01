Teorijo uspešno opravi manj kot polovica, težava tudi skromen besedni zaklad

Kot smo poročali, so policisti osumili 28-letnika, ki je pridobil 76 oseb, ki so nameravali opraviti teoretični del vozniškega izpita.S pomočjo 36-letnika iz Javne agencije za promet je kandidatom v zameno za podkupnino omogočil, da so izpit opravili. Vsota se je gibala od 200 do 4000 evrov za izpit.

Uspešnih le 48 odstotkov kandidatov

V letu 2019 so po podatkih Agencije za varnost prometa izvedli skupaj 53.450 teoretičnih delov izpitov vseh kategorij. Uspešno je bilo opravljenih 27.800 izpitov oziroma 48 odstotkov. Nekoliko večja je uspešnost na izpitni vožnji. Lani so opravili 45.600 voženj. Uspešnih je bilo 26.500 oziroma 56 odstotkov, so pojasnili na AVP.