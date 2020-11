Slovenija se ne bo pritožila na odločitev sodišča EU glede terana

Odločitev sodišča bo tako v petek postala pravnomočna. Državno odvetništvo je na vprašanje o razlogih za to, da se Slovenija ne bo pritožila, navedlo, da je za pojasnila o tem pristojno ministrstvo za kmetijstvo. Kmetijski minister Jože Podgoršek je na virtualni novinarski konferenci ob robu zasedanja kmetijskih ministrov EU dejal, da se ministrstvo ukvarja z vprašanjem, kako pomagati sektorju terana, pri čemer je možnosti več, tudi več let stara pobuda, ki vključuje sodelovanje z italijansko stranjo. Iščejo načine, kako dodatno pomagati pri promociji in prodaji terana, sama pritožba pa ni tako vitalnega pomena, je dejal.