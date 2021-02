Terapija prihodnosti, ki onkološkim bolnikom predstavlja zadnje upanje

Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo vodi kampanjo zbiranja sredstev za nakup naprave, ki bo nekaterim skupinam bolnikov s krvnimi raki omogočila zdravljenje s celično terapijo CAR-T. Po besedah predstojnika kliničnega oddelka za hematologijo Sama Zvera bi tako nekaterim bolnikom ponudili še edino možnost zdravljenja in preživetja.

Po besedah predstojnika katedre za imunologijo medicinske fakultete Univerze v Ljubljani Alojza Ihana je zdravljenje s terapijo CAR-T nov način imunskega zdravljenja raka. Tako bolniku vzamejo imunske celice, ki jih s pomočjo virusov gensko spremenijo, tako da dobijo nove senzorje za vrsto raka, ki ga ima bolnik. Celice nato v aparatu namnožijo, nato pa jih vnesejo v telo. Novi senzorji imunskim celicam omogočijo, da prepoznajo raka, ki ga ima bolnik, poleg tega pa so imunske celice opremljene z mehanizmi, s katerimi limfociti potem učinkoviteje najdejo in uničijo raka. "To je terapija prihodnosti, ki jo bo moral imeti vsak klinični center, zato je vprašanje samo še to, ali bomo imeli to napravo prej ali pozneje. Če jo bomo imeli prej, potem to pomeni, da bomo rešili več bolnikov. Ker je postopek pošiljanja bolnikov na zdravljenje v tujino zapleten, bi se, če bi imeli lastno napravo, povečalo tudi število zdravljenj," je povedal.

icon-expand Terapija je za nekatere hudo bolne bolnike še edina možnost zdravljenja. FOTO: Shutterstock

Ker naprave ni v Sloveniji, morajo celice poslati v tujino, natančnejše v ZDA. Lani so opravili vsaj štiri takšne postopke, en stane 240.000 evrov, je dodal vodja transplantacijske dejavnosti na kliničnem oddelku za hematologijo UKC Ljubljana Matjaž Sever. Ob tem je dodal, da v UKC od leta 2019 zdravijo bolnike s komercialno napravo za CAR-T, dosedanji rezultati pa so obetavni, pri čemer priznava, da so zdravili le peščico bolnikov. Če bi kupili napravo, za katero sedaj združenje zbira sredstva, bi lahko zdravili širšo populacijo bolnikov, je poudaril. Poleg tega trenutno poteka okoli 800 kliničnih študij o zdravljenju s CAR-T, tudi o zdravljenju drugih rakov, torej ne le krvnih. Tako bi lahko v prihodnje na ta način zdravili tudi denimo rake prebavil, centralnega živčevja itd. Ob tem je Sever opozoril, da bi z eno napravo na leto lahko zdravili le med 10 in 12 bolnikov, zato bi potrebovali več naprav. Trenutno na to zdravljenje v Sloveniji čaka okoli 30 bolnikov, ki so izčrpali že vse druge možnosti zdravljenja.

Naprava s pripadajočo opremo stane 613.000 evrov, doslej so v kampanji zbrali 110.361 evrov. Sredstva zbirajo na transakcijskem računu združenja (SI56 0284 3026 3615 528), prispevate pa lahko tudi s poslanim SMS-om s ključno besedo ZDRAV5 na 1919. Organizatorji zagotavljajo, da se bodo zbrana sredstva porabila izključno namensko.

Po besedah sinteznega biologa z Kemijskega inštituta Romana Jerale je terapija s celicami CAR-T eden največjih uspehov sintezne biologije. Terapije, ki jih danes pripravljajo s CAR-T, pa so po njegovih besedah le vrh ledene gore, saj bo v prihodnje na ta način možno zdraviti tudi druge bolezni. "Ni samo rutinska naprava, ampak gre za orodje, s katerim lahko pripravimo katero koli zdravilo na osnovi celične terapije," je dejal. Po njegovem mnenju je tako zdaj izjemna priložnost, da tudi v Sloveniji pridemo "v špico" na tem področju raziskovanja in zdravljenja. Predstojnik kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana Samo Zver je povedal, da so avgusta 2018 podpisali pismo o nameri za nakup omenjene naprave, a se od takrat ni zgodilo nič. Vmes je namreč prišlo do epidemije in denar, ki je bil namenjen za ta projekt, so vložili v covidne prostore. Tako v UKC nimajo sredstev za nakup aparata, enako pravijo na ministrstvu za zdravje, je dejal. Zato so se obrnili na društvo bolnikov, čeprav je bila to po njegovih besedah zadnja možnost. "Vsak, ki je bolan, naj se ukvarja sam s sabo. Ni prav, da se mora ukvarjati še z zbiranjem sredstev," je povedal.