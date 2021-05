Terase odprte do 22. ure, gostje se notranjosti lokalov izogibajo

Dan D za slovensko gostinstvo, ena najbolj očitnih sprostitev in vrnitev v čase, ki smo jih vsi že skoraj pozabili. Kljub podaljšanju delovnega časa pa to ne pomeni, da je konec vseh omejitev. Za eno mizo lahko še vedno sedijo največ štiri osebe, razen če gre za ljudi z istega gospodinjstva in njihove otroke, strežba v notranjosti pa je dovoljena le prebolelim, cepljenim ali testiranim. A kot opažajo gostinci, se gostje notranjosti lokalov še vedno najraje izogibajo.

icon-expand