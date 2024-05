Terenska tekma za volivce: kdo bo 'glas Slovenije' v Evropi?

Politične stranke pred evropskimi volitvami kot po tekočem traku predstavljajo programe in se borijo za pozornost ljudi. Nova Slovenija je še vedno na poti z avtobusno kavarno. Levica nadaljuje s prepričevanjem na spletu in skuša seči tudi do podeželja, kjer ima tradicionalno najmanj podpore. V največji vladni stranki pa pravijo, da jih gneča v levosredinskem delu političnega prostora ne skrbi. Jim lahko manjše stranke vendarle premešajo karte?