Terme Čatež – počitniški raj za male in velike čarovnice

Imate radi valove? Potem so Terme Čatež prave za vas.

V "adrenalinskem kotičku" zimske Termalne riviere se vsi lahko preizkusite v znanju deskanja in izmerite dolžino skoka na toboganu skakalnici. Ob raznovrstnih vodnih atrakcijah, igralih ter ob zabavnih animatorjih se bo dan hitro prevesil v večer, ko bo čas za razne strašljive, zabavne, plesne,… aktivnosti.

Radi čarate? Imate morda doma malo (ali veliko) čarovnico? Potem vam bo animacijski program za krompirjeve počitnice pisan na kožo. Čarovnice sicer ne bodo ves čas le letale na metlah. Izbirali boste miss čarovnic, na modni reviji si boste ogledali najnovejše modne čarovniške trende. Pa smeha bo tudi zvrhan koš – od jutra do večera. Imate kakšen talent? Pokažite ga na talent showu in navdušite žirijo. V kolikor vam telovadba ne diši, se vendarle udeležite vodne aerobike, saj bo ta nadvse grooozljiva, ali pa zooombastična, smešna in še kakšna. Ne bo manjkalo tudi ustvarjanja z bučami, 31.10. pa boste lahko zaplesali s čarovnicami.

Medtem pa bo okoli čateških vogalov dišalo po jedeh, pripravljenih iz jesenskih dobrot: buče, kostanj, mošt...

