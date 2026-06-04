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Terme Olimia odprle Family Hotel Vilinia

Ljubljana, 04. 06. 2026 00.15 pred 23 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
PR ČLANEK

Družinski dopust je pogosto zgodba o kompromisih. Otroci hočejo bazen, starši mir, vreme ne sodeluje, logistika pa požre polovico energije še preden se dan sploh začne. V Termah Olimia so se tega izziva lotili z jasno vizijo: namesto da bi obstoječemu hotelu dodali otroški kotiček, so zgradili hotel, ki je od samega začetka zasnovan za družine.

Family Hotel Vilinia, ki so ga odprli ob 60-letnici destinacije, je z investicijo v vrednosti približno 30 milijonov evrov in 70 novimi delovnimi mesti največja naložba v zgodovini Term Olimia. A številke so tu manj pomembne od tega, kar gost dejansko doživi.

Hotel zasnovan za družine – od prvega do zadnjega koraka

V Sloveniji ima že nekaj hotelov oznako družinam prijazna nastanitev, vendar Vilinia koncept zastavlja drugače. Ne gre za klasičen hotel z dodano igralnico ali animacijskim programom, temveč za hotel, v katerem je družinska izkušnja vgrajena v samo zasnovo prostora.

Več kot 1.000 m igralnih površin je razdeljenih na 7 tematskih igralnic, prilagojenih različnim starostnim skupinam. Koncept temelji na učenju skozi igro – prostori niso zgolj zabavni, ampak spodbujajo raziskovanje, ustvarjalnost in gibanje. Hotel ponuja tudi otroško knjižnico, družinski kino, animacijske prostore za vodene aktivnosti in posebno cono za najstnike. Igrive elemente najdemo tudi v sobah in skupnih prostorih.

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Gre za okolje, kjer se otroci zaposlijo sami – ne ker bi se morali, ampak ker jih prostor sam vabi k raziskovanju. Starši pa zato lažje najdejo čas tudi za lastni oddih.

Od sobe do bazena brez zapletene logistike ne glede na vreme

Eden ključnih elementov novega hotela je neposredna povezava s Termalijo Family Fun. Približno 150 metrov dolg stekleni panoramski hodnik ni le funkcionalna rešitev – je del doživetja. Družine iz hotela do bazenskega kompleksa prehajajo v kopalnih plaščih, brez vpliva vremena in brez dodatne organizacije, ki je pri družinskih oddihih pogosto največji izziv.

Termalija Family Fun ponuja notranje bazene, tobogane in vodne atrakcije za otroke različnih starosti. Poleti se ponudba razširi še v zunanji vodni park Aqualuna, kar destinaciji daje dodatno sezonsko širino.

Otroci imajo svoje, starši tudi

 Odprtje Family hotela Vilinia je del širše spremembe v pozicioniranju Term Olimia. Družinam z otroki je zdaj namenjen jasno oblikovan del ponudbe, medtem ko sta Wellness Hotel Sotelia in Wellness Orhidelia usmerjena k odraslim gostom, starejšim od 15 let, ki iščejo mirnejši wellness oddih.

Takšna ločitev ne pomeni izključevanja, temveč bolj premišljeno oblikovanje izkušenj. Družine dobijo okolje, kjer je otroška živahnost naravni del oddiha, odrasli wellness gostje pa prostor, kjer so v ospredju tišina, sprostitev in zasebnost.

Family hotel Vilinia ni zgolj nova nastanitev. Je znak, da se je v slovenskem družinskem turizmu nekaj premaknilo – od hotela, ki otroke sprejme, do hotela, ki je zasnovan zanje. Za starše pa je to morda najpomembnejša razlika.

Naročnik oglasne vsebine so Terme Olimia

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